Se billedserie Lene Müller har i løbet af sit første år som rektor på Sydkysten Gymnasium søsat en række nye traditioner, der skal samle gymnasiets tre studieretninger. Her sidder hun sammen med vicerektor Michael Laugesen i et af de nye åbne studiemiljøer, der er blevet etableret, som led i skolens renovering. Foto: Anders Dall

Første år med nye traditioner

Sydkysten - 05. september 2017 kl. 06:46 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da studenterne på Sydkysten Gymnasium i Ishøj før sommerferien kastede deres huer op i luften, markerede farverne på studenterhuen en ny tradition for eleverne. For første gang hvirvlede huerne med røde, kongeblå og marineblå bånd side om side. For rektor Lene Müller en visuel markering af nye tider på gymnasiet. Den fælles dimension for stx, htx, og hhx-eleverne er et af flere tiltag rektoren står bag.

- Vi står for huen i alle farver, og når man har noget særligt, så skal man også dyrke det, siger Lene Müller om at slå dimensionen sammen for de tre studieretninger.

Siden hun trådte til for et år siden har hun sat gang i en proces, hvor nye traditioner skal samle eleverne på de forskellige studieretninger i et større fællesskab. Det har blandt andet ført til, at tre gallafester blev til én, at festudvalgene blev samlet til et udvalg, ligesom der i løbet af sidste skoleår også kom et fælles elevråd til.

- Man kan ikke bare slå det sammen, man skal også skabe en kultur, fortæller rektoren om at samle flere af gymnasiets aktiviteter.

Fællesskab Tiltagene ligger i tråd med de visioner, Lene Müller præsenterede, da Sydkysten talte med hende i forbindelse med at overtage rektorjobbet på Sydkysten Gymnasium.

- Der må gerne være lidt forskel på de tre uddannelser, men vi ønsker også, at eleverne kan få gavn af hinanden på kryds og tværs. For eleverne betyder det, at de får et fælles elevråd og et fælles festudvalg, så de kan skabe fælles traditioner og sociale aktiviteter, sagde hun til avisen for et år siden.

Her proklamerede hun også, at hun ville bryde med en opdelingskultur, hvor eleverne på de tre gymnasieretninger var adskilt på hver sin etage med hver sit lærerværelse, administration og studievejledning. I praksis kom det til at betyde, at stx, hhx og htx-eleverne på alle tre årgange blev blandet på de forskellige etager. Den model er dog siden blevet justeret, blandt andet fordi eleverne savnende et tilhørsforhold. Andenårs-eleverne ville for eksempel gerne være tæt på førsteårs-eleverne, forklarer rektoren.

Det har betydet, at førsteårs og andenårs-eleverne på de tre studieretninger i år deler de to øverste etager, mens tredjeårs-eleverne har undervisning i bygningens nederste plan.

- De har et fællesskab på uddannelsen og er med i et fællesskab på hele gymnasiet, siger Lene Müller om den model, gymnasiet er kommet frem til.

På trods af at Sydkysten Gymnasium har sat tiltag i gang for at skabe et fællesskab for gymnasiets studieretninger, så har man også fastholdt nogle af de gamle traditioner.

-Der er forskel på uddannelserne og traditionerne på de forskellige retninger. Derfor blev sidste skoledag også holdt hver for sig, hvor de lavede de ting, de plejer, fortæller Lene Müller.

Renovering Ligesom flere fælles traditioner er ved at finde sin form, så har gymnasiet også gennemgået en renovering. Flere vægge er blevet revet ned for at få noget mere lys ind på gangene, og der er blevet etableret åbne studiemiljøer i hjørnerne med borde, stole eller sofaer. Derudover er ni klasselokaler blevet vendt om for at gøre det til et mere auditorium-opstillet og modent undervisningsmiljø, forklarer Lene Müller. Desuden er lærerværelset, som i forbindelse med skolens nye struktur også er blevet samlet fra tre til ét, også blevet renoveret.

De fysiske forandringer kommer også løbende til at kunne ses på Sydkysten Gymnasium, forklarer rektoren, som arbejder med en foreløbig tidshorisont på fem år, før gymnasiets fysiske fremtoning har nået det ønskede niveau.

- Vi er bare lige begyndt. Vi fortsætter med at lave bygningen om, og vi skal også samarbejde med eleverne om at lave udemiljøer, siger hun.

Sydkysten Gymnasium har i alt cirka 900 elever, 80 lærere og cirka 50 personer, der laver administrativt arbejde.