Fodbold: Sanne i far og farfars fodspor

- Jeg var ikke engang klar over, at min farfar har været den første formand. Det er egentlig ikke som følge af min far og farfar, at jeg nu er med i bestyrelsen, siger Sanne Agerskov en eftermiddag i klubhuset.

- Det er et virkelig stort arbejde at være bestyrelsesmedlem i en klub som Solrød FC. Jeg har de sidste år gerne ville stoppe, men frivillige kræfter hænger ikke på træerne, og jeg har således været nødsaget til at fortsætte, og det ender nok også med, at jeg tager et par år mere. Det er primært børnene, som er årsagen til, at jeg stadig er med, men vi er også et meget harmonisk og arbejdsom bestyrelse, hvor vi pt. er fem personer. Jobbet tager meget tid, og det er derfor, at jeg de sidste par år har sagt nej til at deltage i andre projekter i klubben, lyder det fra Sanne Agerskov, som i sin fritid bl.a, nyder at have fodboldvenindebesøg.