På Omsorgscentret Kærbo oplever områdeleder Susanne Jørgensen, at flere yngre borgere med en psykisk lidelse eller et misbrugsproblem kommer på plejehjem. Det giver udfordringer for personalet og kan skabe utryghed hos de ældre. Foto: ClausA.dk

Send til din ven. X Artiklen: Flere yngre psykisk syge flytter ind på plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere yngre psykisk syge flytter ind på plejehjem

Sydkysten - 30. august 2016 kl. 11:01 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere yngre borgere med en psykisk lidelse eller et alkoholmisbrug kommer på plejehjem i Ishøj. Det giver udfordringer for personalet og kan skabe utryghed hos de ældre.

På omsorgscentret Kærbo oplever personalet, at en ny og yngre gruppe borgere kommer på plejehjem. Ifølge områdeleder Susanne Jørgensen står omsorgscentret over for en udvikling, hvor folk helt ned i 40'erne og 50'erne kommer på plejehjem med en psykisk lidelse eller et misbrugsproblem. Udviklingen betyder, at social- og sundhedshjælperne skal lære at håndtere den nye gruppe af plejehjemsbeboere, der stiller helt andre krav til personalet, end plejehjemmets ældre beboere.

- Det kræver en anden viden. For det første en større viden om psykisk sygdom og misbrugsproblemer. Det er svært at have en dement på 90 år og en ung, der er stangberuset, råber og er udfarende. De passer simpelthen ikke sammen det klientel. Det er forskellige opgaver. Vores personale har selvfølgelig en basisuddannelse, og vi opgraderer vores folk løbende. Men det kræver endnu mere viden og giver mindre tid til de ældre, fortæller Susanne Jørgensen.

Et dårligt miks

Hun sad med i en arbejdsgruppe bestående af fagfolk og byrådspolitikere, der i forbindelse med en rapport om det fremtidige behov for plejeboliger i Ishøj Kommune, som blev præsenteret ved det seneste byrådsmøde, også diskuterede den udfordring med beboersammensætning, som ifølge Susanne Jørgensen ikke ligger ude i fremtiden, men er aktuel lige nu både på Kærbo og plejehjemmet Torsbo.

Af rapporten fremgår det, at Kærbo i øjeblikket har 42 beboere med en demenssygdom, der enten bor i en pleje- eller ældrebolig. 17 beboere med et misbrugsproblem, 20 beboere med en psykisk lidelse og 37 beboere, der er fysisk svækkede. Susanne Jørgensen kalder kombinationen af yngre beboere med en psykisk lidelse eller et misbrugsproblem og ældre, demente plejehjembeboere for et dårligt miks, som ingen af de to beboergrupper er tjent med.

- Vores største problem er folk helt ned i 40'erne og 50'erne. Det er ikke værdigt at være på et plejehjem, når man er så ung. De ældre kan godt blive bange for personerne. Det er både ældre og yngre med psykiske lidelser, der kan råbe og skrige, og nogen bliver bange og vil ikke ud og spise, siger Susanne Jørgensen.

Hun forklarer, at selv om beboerne har hver deres pleje- eller ældrebolig, så spiser beboerne sammen i spisesalen, og det er her, der kan opstå situationer, hvor personalet er nødt til at skærme de ældre.

- Et plejehjem er for de ældre. De skal have tryghed. Det giver ikke tryghed, når du har en ung, der råber og skriger.

Anbefaling

For at løse problemet mener Susanne Jørgensen, at der bør etableres et bosted for folk med misbrugsproblemer og psykiske lidelser, sådan at de ikke bliver blandet med ældre, demente beboere på plejehjemmet.

Det ligger også i forlængelse af den anbefaling, som arbejdsgruppen kom frem til i rapporten om det fremtidige behov for plejeboliger, hvor de blandt andet konkluderer: "at der i samarbejde med socialområdet arbejdes med at se på etablering af skærmede enheder for ældre med psykiske og/eller misbrugsproblemer. Sådanne enheder vil kunne rumme de ældre, der har så store udfordringer, at det i dag opleves som svært at rumme dem på de eksisterende plejehjem."

Den anbefaling møder opbakning fra Ældresagen. Her forklarer chefkonsulent Margrethe Kähler, at eventuelle konflikter kan undgås ved at skille de to beboergrupper ad.

- Fremover kommer plejehjemmene til at rumme folk, der er demente og folk med psykiske udfordringer. Men jeg tror, at man skal sørge for at lave nogle afdelinger, så de ikke bliver blandet, fortæller Margrethe Kähler.

Hun slår dog samtidig fast, at udviklingen i Ishøj her og nu mere er et udtryk for et enkeltstående tilfælde end en generel tendens. Margrethe Kähler kender kun til to andre steder - et plejehjem på Nørrebro og et friplejehjem i Give - hvor de både rummer ældre og folk med psykiske udfordringer.

- De gør det, at de ansætter noget personale, der ved noget om misbrugsproblemer og har en basisviden om psykisk sygdom ellers går det bare ikke, siger chefkonsulenten.