Meike Sørensen er født og opvokset i Greve, men bor i dag i København. Hun har været med til at arrangere Ungdommens Folkemøde, UFM. Til daglig læser hun litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Flere unge skal mærke demokratiet

Sydkysten - 09. september 2016 kl. 14:42 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sin gymnasietid begyndte Meike Sørensen at mærke en frustration over retorikken om "de unge" i den offentlige debat. Hun oplevede, at unge mennesker blev beskrevet som sløsede og dovne, mens virkeligheden, som hun kendte den, var en ganske anden. Den var præget af karakterræs og venner, der kæmpede med angst eller depression som følge af det pres, de var under.

- Det frustrerede mig, fordi det var så tydeligt, at noget ikke stemte, og der blev ikke gjort noget ved det. Politikerne strammede bare skruen endnu mere og sagde, at de unge ikke bestilte noget. Hvad jeg kunne se, passede det tydeligvis ikke, siger Meike Sørensen, som er født og opvokset i Greve og har gået på Solrød Gymnasium.

Hendes frustration voksede, når hun oplevede, at de unge, som råbte op i den offentlige debat, blev overhørt af beslutningstagerne.

- Man kunne læse en masse læserbreve og debatindlæg om unge, som var utilfredse eller følte en afmagt over for systemet, men det virkede bare ikke til, at nogen brød muren og blev hørt på Christiansborg, forklarer den i dag 20-årige universitetsstuderende.

Demokrati for unge Hendes oplevelser blev motivationen til, at hun sidste år involverede sig i Ungdomsbureauet, en nonprofitorganisation stiftet i 2013, som i disse dage arrangerer Ungdommens Folkemøde, UFM, i Søndermarken på Frederiksberg. Her er et af formålene netop at fremme dialogen mellem de unge og beslutningstagerne, og det forventes, at omkring 20.000 unge fra hele landet deltager sammen med 75 organisationer og en række markante politikere.

- Det fungerer ligesom Folkemødet på Bornholm, hvor det også har fået sin inspiration fra, men det er rettet mod de unge. Folkemødet på Bornholm er en fed idé og festival, men det kan være svært for almindelige unge at deltage, fordi det ligger i eksamensperioden, og samtidig skal man være dybt involveret i en form for politisk arbejde, før det giver mening at tage derover. På Ungdommens Folkemøde søger vi den almene unge, fortæller Meike Sørensen, som er PR- og kommunikationsleder og frivillig talsmand for arrangementet.

Hun har i forbindelse med det arbejde selv deltaget i Folkemødet på Bornholm, hvor hun havde mulighed for at tale med flere politikere og andre magthavere.

- Jeg synes, det var mega privilegeret, og jeg synes, flere skal have chance for det. Man føler virkelig, at man mærker demokratiet, når man kan levere sit budskab fra mund til mund. Det er en fantastisk følelse som demokratisk borger, når man kan se, at der bliver lyttet til en, siger hun.

Erfaringer fra Askerød Meike Sørensen fortæller, at hun har taget sine erfaringer fra opvæksten i Greve, Karlslunde og Hundige med sig ind i arbejdet med UFM. Her fremhæver hun det år i 2007, hvor hun som barn boede i det udsatte boligområde Askerød.

- Jeg havde selvfølgelig en masse fordomme om, hvordan det var. Men det viste sig meget hurtigt, når man boede der og var en del af det lokale samfund, at folk var enormt søde og hjælpsomme. Det åbnede i hvert fald mine øjne for de fordomme, som man godt kan have om ghettoer, siger Meike Sørensen, som blev mindet om den erkendelse, da hun i foråret var ude at fortælle om UFM i en 10. klasse i Brøndby.

Hun forklarer, at her sad nogle elever, der måske nok fremstod som nogle "unge rødder fra Vestegnen", men de havde faktisk meget at byde ind med.

- Der var mange, som ikke havde så meget demokratisk selvtillid, fordi de ikke følte, at politik var noget, som de skulle kloge sig på. Men i virkeligheden havde de faktisk meget på hjerte, siger hun og pointerer, at beslutningstagerne også har en interesse i at tage en snak med de unge, der er vokset op i udsatte områder.

Selvom mange politikere måske nok har besøgt et ghetto-område i forbindelse med en valgkamp eller lignende, er det bare noget andet at mødes med de unge, som bor der, til et arrangement som UFM, mener Meike Sørensen.

- Det er mere personligt, og jeg tror, at man tør åbne mere op og være mere ægte i det, man siger og mener, forklarer hun.

Ungdommens Folkemøde begyndte i går og fortsætter i dag, fredag den 9. september. Det er planen, at arrangementet vender tilbage i 2017.