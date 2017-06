Se billedserie Her ses Flemming Mørkholt sammen med hunden Soffi, der for nylig var indlagt på Greve Dyrehospital. Flemming Mørkholt har ikke selv kæledyr i øjeblikket, da han ofte rejser til Spanien, men han har igennem sit liv haft en lang række hunde og katte. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Flemming har været 40 år i dyrenes tjeneste

Sydkysten - 22. juni 2017 kl. 10:12 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bedste, der kunne ske, da Flemming Mørkholt var barn, var, at ølmanden kom forbi. Så havde han nemlig bryggerhestene med, og hvis den unge Flemming var heldig, kunne han få lov til at køre en tur med hestevognen. Om det så bare var ti meter ned ad gaden, var det helt fantastisk.

Flemming Mørkholts hjerte har altid banket for dyrene, og efter sin studentereksamen fra Århus Statsgymnasium valgte han at uddanne sig til dyrlæge i København. I 1977 stiftede han sin egen praksis, og han har aldrig fortrudt valget om at blive dyrlæge.

- Det er verdens bedste arbejde, synes jeg, fortæller 69-årige Flemming Mørkholt, der i morgen, den 23. juni, kan fejre, at det er præcis 40 år siden, at han stiftede sin praksis, som siden blev til Greve Dyrehospital.

Selvom dyrehospitalet i dag har adresse på Greveager, begynder historien faktisk i et lille, ombygget sommerhus på Mosegårdsvej. Her foregik røntgenfotograferingen i cykelskuret, og fremkalderummet var så lille, at man måtte gå sidelæns ind i det. Dengang hed stedet Greve Strand Dyreklinik.

Efter få år blev lokalerne for små, og i december 1980 flyttede klinikken ind i helt nybyggede lokaler på Greveager og blev til Greve Dyrehospital. Et foretagende, som ifølge Flemming Mørkholt og chefsygeplejerske Gitte Larsen altid har bestræbt sig på at være et sted med en personlig relation til klienterne.

- Vi gør meget for at være et familiehospital. Børnene får is, og mange af kunderne kender vi, siger Flemming Mørkholt.

Hjertet kommer først Spørger man Flemming Mørkholt til højdepunkterne gennem de 40 år, som Greve Dyrehospital har eksisteret, er det i høj grad dyrene, som står i centrum. Særligt fremhæver han historien om en hund ved navn Ricko. Den mistede en del af sit forben under en færdselsulykke, hvor den sad på forsædet af en lastbil og røg ud ad vinduet, da lastbilen forulykkede.

Gitte Larsen fortæller, at hunden var meget ilde tilredt, da den ankom til Greve Dyrehospital. Her fik den førstehjælp og smertestillende medicin, men ingen vidste, om ejeren ville betale for, at hunden blev opereret, eller ej.

- Idet Flemming stod og kiggede på den, slog den øjnene op og gav Flemming et slik på hånden. Så sagde Flemming: Jeg er ligeglad med, om han vil betale for den hund. Den skal laves, husker Gitte Larsen.

Hun fortæller, at Ricko blev opereret og var på dyrehospitalet en måneds tid. Med tiden lærte han at fungere på tre ben, og han fik også et nyt hjem, hvor han boede, indtil han for få år siden døde af alderdom.

- Den slags historier har vi rigtig mange af, siger Gitte Larsen, der selv adopterede en herreløs kat, som også blev opereret og kun havde tre ben.

- Jeg er utroligt stolt af at arbejde et sted som her, hvor hjertet kommer først, og et herreløst dyr ikke bare bliver aflivet, siger hun.

Arbejdede sig tilbage Gennem årene har Flemming Mørkholt også brugt en del tid på arbejdet som dyrlæge uden for dyrehospitalets fire vægge. Blandt andet rejste han til Indien med et humanitært projekt startet af Dalai Lama, hvor han hjalp med at begrænse udbredelsen af rabies ved at neutralisere hunde, som var med til at sprede sygdommen. Det vil sige, at man fjernede deres forplantningsevne.

Derudover var Flemming Mørkholt en af de første herhjemme, som begyndte at sætte kunstige hofter i hunde, fortæller Gitte Larsen, og han tilbragte nogle måneder i Davis, Californien, hvor han lærte om de kunstige hofter og om knoglekirurgi generelt.

I 2011 ændrede Flemmings liv sig dog markant, da han blev hårdt ramt af en blodprop. Efter blodproppen blev han lam og sad i kørestol, men han ville tilbage til arbejdet, fortæller Gitte Larsen.

- Du arbejdede dig ud af den kørestol, på trods af at lægerne sagde, at du aldrig kom til at operere igen. Du beviste, at de tog fejl, for du opererer igen, og du er kommet tilbage, siger hun henvendt til Flemming.

I dag arbejder Flemming Mørkholt på dyrehospitalet på deltid, hvor han har sine gamle klienter, foretager operationer og vejleder de yngre dyrlæger, når der er behov for det. For selvom han oplever problemer med korttidshukommelsen, kan han stadig sit fag til fingerspidserne, fortæller chefsygeplejersken.

- Al den viden, den har du stadigvæk, og den er jo guld værd, siger hun.

I anledning af det 40 års jubilæum afholdes der reception for klienter, forretningsforbindelser, venner af huset og familie fredag den 23. juni fra klokken 13.00 til 16.00 på dyrehospitalets adresse: Greveager 5, 2670 Greve.