Filmfestival kommer til Greve

Musik er ikke blot til for at blive spillet i radioen, på scenen eller fra pladeafspilleren. Den hører mindst ligeså meget til i biografen. Og at frembringe den helt rigtige dramatiske, storladne eller nervepirrende filmstemning er en kunst. I et fascinerende indblik i filmens musikalske univers tager »Score« os helt med ind i studiet, hvor nogle af Hollywoods største komponister gennem tiderne - blandt andre John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone og Danny Elfman - fremtryller ikoniske melodier gennem eksperimenter med nye metoder, moderne teknologi og finurlige instrumenter.

60'ernes jazz-modernister forstod at nyde livet i fulde drag med sprut, opium og jazz. Men når man lever hurtigt, risikerer man at dø ung. Det blev trompetisten og jazztalentet Lee Morgans skæbne, da han blev offer for et jalousidrab i en alder af blot 34 år. Et drab, der satte punktum for et mildest talt turbulent liv og ægteskab. »I Called Him Morgan« optrevler den vilde historie og maler sit tidsbillede af New York fra Harlem til Birdland i lysende neon og blå toner. 'Den bedste jazz-dokumentar siden »Let's Get Lost«, lød det i The Guardian.