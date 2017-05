Cykling fylder meget for Kim Høse, som trods lægernes advarsler har kastet sig ud i fem af cykelsportens klassikere ? ét om året. Senest blev Flandern Rundt gennemført i april. Kim Høse er også instruktør i en af de lokale cykelklubber i Solrød.

Send til din ven. X Artiklen: Fik blodprop: Ateas nye it-sikkerhedschef vil ikke spilde tiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fik blodprop: Ateas nye it-sikkerhedschef vil ikke spilde tiden

Sydkysten - 29. maj 2017 kl. 05:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En blodprop i hjertet for syv år siden har fået 45-årige Kim Høse fra Sølrød - en af Danmarks førende eksperter i it-sikkerhed - til ikke at ville spilde tiden. Ikke et sekund. Nu har han sat sig som mål at gøre Danmark førende inden for it-sikkerhed, og det skal ske via hans nye job i Atea. Her skal han samle og udvikle it-gigantens sikkerhedsløsninger.

Kim Høse, der gennem 15 år har beskæftiget sig med alle aspekter af it-sikkerhed i blandt andet TDC, CSC, Cisco og KMD, skal som direktør for afdelingen Security gøre livet lettere og sikrere for både små og store danske virksomheder.

- Min blodprop har gjort mig meget målrettet og utålmodig. Det er fint at planlægge ud i fremtiden, men man skal også agere her og nu. Det at gøre en forskel for andre - ikke bare for sig selv eller ens egen virksomhed - er helt afgørende for mig, både i arbejdslivet og i privatlivet. Det giver mig en enorm energi, siger Kim Høse.

Den energi bruger Kim Høse udover arbejdet i høj grad på at samle penge ind til Hjerteforeningen. Han deltager blandt andet i cykelprojektet Hjertetouren, lige som han via foreningen inspirerer andre hjertesyge til at leve et aktivt og godt liv. Cykling fylder i det hele taget meget for Kim Høse, som trods lægernes advarsler har kastet sig ud i fem af cykelsportens klassikere - ét om året. Senest blev Flandern Rundt gennemført i april. Kim Høse er også instruktør i en af de lokale cykelklubber i Solrød.

Kodeordet er at præstere og ikke mindst at få andre til at præstere:

- Det er sådan, jeg er er leder. Kan jeg få seks mand til at arbejde som 10, vel at mærke ikke ved at presse dem til de knækker, men ved at finde synergier og hele tiden skrue på små håndtag, så de bliver dygtigere. Det gør mig rigtig glad, siger Kim Høse.

Den tilgang matcher i høj grad Ateas, mener Kim Høse, og det er grunden til, at det lykkedes it-leverandøren at lokke ham til fra en lignende stilling i CSC.

- Det spændende ved at være i Atea er, at der er ikke bare vilje, der er også vej. Vi vil gøre Danmark til mester i sikkerhed, og vi vil gøre det anvendeligt for danske virksomheder at få den rette it-sikkerhed, uanset om man er en cykelhandler i Sorø eller en storbank i København. De fleste virksomheder har en god forståelse for dagens it-trusselsbillede, men ikke alle sikrer sig, selv om det faktisk kræver relativt lidt at forhindre de fleste angreb fra hackere, malware og ransomware, som virkelig kan skade en virksomhed, siger Kim Høse.

Kim Høse har en Master fra Henley Business School. Han bor i Solrød med sin kone Dorthe og to børn på 15 og 18 år.