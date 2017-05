Fik beslaglagt bilen

Tirsdag kl. 1510 standsede færdselspolitiet en personbil, der blev ført i nordlig retning på motorvejen. Bag rattet sad en 34-årig mand fra Rødovre, der var frakendt førerretten og derfor ikke måtte køre bil. Han blev sigtet for den overtrædelse af færdselsloven og blev samtidig gjort bekendt med, at politiet beslaglagde hans personbil, fordi det nu var tredje gang inden for de seneste tre år, at han blev afsløret i at køre bil uden førerret. Den 34-årige vil senere blive indkaldt til et retsmøde, når sagen og spørgsmålet om endelig konfiskation af bilen skal afgøres.