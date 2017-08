Se billedserie Til Stafet for Livet sidste år stillede han op som fighter og gik en halvmaraton. For 63-årige Leif fra Askerød er nemlig en ægte fighter. Han har i 16 år over flere omgange kæmpet mod flere former for kræft, som han har overvundet. Senest var det lungekræft, der betød, at han i november 2015 fik fjernet den ene lungeklap.

Send til din ven. X Artiklen: Fighter-Leif går og går Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fighter-Leif går og går

Sydkysten - 14. august 2017 kl. 12:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er godt gang i den hos Leif Antonsen i Askerød. I bogstavelig forstand.

- Det går meget, meget bedre. Jeg kan klare meget mere, og jeg har bare mere energi og overskud. Tidligere måtte jeg holde en lille pause, når jeg gik til arbejde, og jeg blev forpustet, selvom det ikke tager mere end 20 minutter. Men nu er det ikke noget problem, smiler Leif Antonsen.

Til Stafet for Livet sidste år stillede han op som fighter og gik en halvmaraton. For 63-årige Leif fra Askerød er nemlig en ægte fighter. Han har i 16 år over flere omgange kæmpet mod flere former for kræft, som han har overvundet. Senest var det lungekræft, der betød, at han i november 2015 fik fjernet den ene lungeklap.

De mange års hårde sygdomsforløb har betydet, at Leif ikke fysisk har kunne alle de ting, som han gerne ville. Han har bl.a. været svækket på sin fysik, men er nu ved at arbejde sig tilbage til sit mere almindelige liv igen.

- Jeg kan mærke, at jeg er blevet stærkere. Min krop suger al den næring til sig, som jeg kan få proppet i den, og jeg føler mig meget bedre tilpas. Jeg kan klare meget mere selv nu både på arbejdet og herhjemme. Fx tager jeg hver 14. dag rygsækken på og to store poser i hænderne og handler stort ind i Bilka. Det er ret tungt, og jeg er træt bagefter. Men jeg kan, og det havde jeg ikke kunnet for et år siden, fortæller Leif.

En kæmpe befrielse En af de ting, som Leif savnede meget under sit sygdomsforløb, var de lange gåture i naturen. Han var vant til at vandre mange kilometer i løbet af ugen, men det satte den nedsatte lungefunktion og generelle udmattethed en stopper for. Men de seneste måneder er der igen for alvor kommet gang i Leifs ben og vandre-gen.

- Det er en kæmpe befrielse, at jeg kan mærke, at det går fremad. Jeg bliver slet ikke forpustet på samme måde længere. Det er fantastisk! Nu kan jeg igen gå længere ture, og jeg nyder det i fulde drag, siger Leif glædestrålende og kigger på sin skridtmåler, som han har på hver dag.

På den kan han holde øje med, hvor meget han har bevæget sig, og på en almindelig dag går han mellem 12.000 og 16.000 skridt. Det er mange tusinde skridt, som han ikke ville være foruden.

- Jeg skal ud og have luft og bevæge mig. Jeg duer slet ikke til bare at sidde stille. Det er jo også en motivation, at jeg kan se på skridttælleren, at det går fremad. At jeg kan bevæge mig mere, og at jeg ikke er ved at gå til af træthed. Det viser, at det kan betale sig at kæmpe siger Leif og fortsætter:

- Jeg har helt fra starten haft den indstilling, at den forfærdelige sygdom ikke skal slå mig ud. Jeg nægter, at den skal vinde over mig. Og det har jeg forsøgt at holde fast i hele vejen igennem, selvom det naturligvis har været svært i perioder. Men jeg tror på, at det nok skal lykkedes, hvis man bliver ved med at holde fanen højt.

Mere end 21,1 km Når Stafet For Livet igen løber af stablen d. 19.-20. august i år, skal Leif igen ud og vandre som en del af holdet Gaveposen. Leif meldte sig til, ligeså snart det blev muligt. Sidste år gik han en halvmaraton i løbet af de 22 timer, men det er ikke nok for ham i år.

- Jeg skal længere i år. Så godt som det går nu, så vil jeg meget gerne længere. Jeg glæder mig allerede rigtig meget, for det er en helt fantastisk oplevelse at deltage. Der er simpelthen så god stemning, og det er så stort at opleve den opbakning fra alle folk, siger Leif, der igen i år stolt kan trække den gule fighter T-shirt over hovedet.

Den gule T-shirt betyder, at man selv er fighter, og at man slås eller har sloges med kræften.

- Det er en helt særlig følelse, man får, og der er et unikt sammenhold. Både mellem fighterne og blandt alle de andre, der er med til at samle penge ind. Det er svært at beskrive, men det rører mig dybt inden i, og jeg bliver både stolt, super glad og taknemmelig på samme tid, forklarer han.

Vandrecampisten Det er ikke kun hjemme i Greve Nord, at Leif vandrer derudad. Nu træder han også sine mange skridt på Falster, hvor han for tre måneder siden har købt en campingvogn.

Campingvognen står fast på hans kammerats plads, så fredag eftermiddag, når Leif får fri, vender han næsen mod Falster.

- Det er fantastisk. Jeg er så glad for, at jeg har købt den. Så kan jeg tage derned og komme lidt væk fra de mørke tanker og i stedte få masser af frisk luft og bo tættere på naturen, forklarer Leif, der i mange år var spejder og derfor elsker at befinder sig ude i det fri.

Men det er ikke fordi, at Leif sidder i sin campingstol i forteltet og slapper af, når han er på Falster.

- Næ nej, for motion skal jo holdes ved lige, siger han.

Derfor hjælper han meget gerne til på den kæmpe store campingplads med at slå græs, ordne hegn, beskære buske osv. Og ellers nyder han at vandre rundt på den store plads og se naturen.

Elsker den vogn Det var en ret spontan beslutning, at Leif købte campingvognen. Han fik ideen af sin kammerat, og knap to døgn senere var han den meget lykkelige ejer af en campingvogn.

- Jeg elsker den vogn! Det var en helt rigtig beslutning. Den giver mig friheden i, at jeg kan komme væk fra hverdagen, men stadig have min faste base, hvor jeg kan smide benene op og hvilke, når jeg bliver træt, fortæller han.

Når han får ferie, skal han bo i den i tre uger, og i løbet af ferien kommer hans børn på besøg med børnebørnene.

- Det glæder vi os alle rigtig meget til. Min datter har allerede døbt den familievognen, så den er vist godkendt, griner han.

Læs flere historier om Stafet for Livet, som udkommer sammen med Sydkysten Syd i morgen, tirsdag den 15. august.