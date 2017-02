Fastelavn for hele familien

Før i tiden spiste og drak folk den bedste mad ved denne lejlighed, for de måtte afholde sig fra alt det lækre i fasteperioden de næste 40 dage frem til påske. Derfor blev der spist masser af kød, æg og hvidt brød til fastelavn. Fastelavn var også tiden, hvor man markerede, at man med længsel ventede på forårets komme. Det gjorde man for eksempel ved at pynte fastelavnsrisene med frugtbarhedssymboler som blomster og frugter, halve æggeskaller og storke med svøbelsesbørn i næbbet. Og så legede de voksne. De slog den sorte kat af tønden, mens de red på hest, og de konkurrerede i ringridning og rev hovedet af en levende hane eller en gås. Man troede at visse dyr havde onde kræfter og var forbundet med hekse, så det gjaldt om at komme de onde kræfter og dyrene til livs under disse lege, så ingen familier eller afgrøder blev forbandet af det onde. Mange af traditionerne og legene er ført op til vore dage, dog piner vi ikke længere levende dyr til døde eller får et års skattefrihed, hvis vi bliver katte- eller ringkonge, men vores nutidige måder at fejre fastelavn på har rod i de gamle traditioner.