Farvel til markant byrådspolitiker

Sydkysten - 02. februar 2017 kl. 09:35

Lokallisten Grundejerne kom ind på den lokalpolitiske scene i Solrød ved det seneste kommunalvalg for snart fire år siden. Eilif Nørgaard og Jan Færch fik et meget flot valg, hvilket betød to pladser i byrådet til den nye liste, som har lavere skatter som hovedsigte.

Eilif Nørgaard har stået i spidsen for listen og markeret sig skarpt som boligejernes mand, der har arbejdet for lavere skat i Solrød. Mandag aften overlod han roret til Jan Færch, som sammen med Asger Lauenborg, der denne aften så til fra tilskuerpladserne, vil repræsentere liste G i byrådet.

Eilif Nørgaard flytter til København og forlader derfor Grundejerne og Solrød, hvor han har boet i 30 år. Der er ingen tvivl om, at han vil blive husket som en markant lokalpolitiker.

Eilif tog selv ordet under dagsordenens første punkt, hvor byrådet skulle behandle hans anmodning om at udtræde af byrådet pr. 31. januar.

- Der er andet i livet end politik. Men jeg ville gerne være blevet i byrådet, hvis vi ikke skulle flytte. Og det gør ondt på samvittigheden at stoppe, da der er mange borgere, som har stemt personligt på mig. Tak til byrådet, borgmesteren og sågar administrationen for et respektfuldt samarbejde. Det har været langt bedre, end jeg havde frygtet. Og det varmer mit hjerte, at jeg har hørt folk i administrationen sige "det er borgernes penge". Der skal også lyde en ros for, at I alle i byrådet vil borgerne det bedste. I Grundejerne har vi ikke nået alt det, vi ville, da vi jo fik under 50 procent af stemmerne. Men vi har da fået dæmpet grundskylden en smule, sagde Eilif Nørgaard.

Videbegærlig

Borgmester Niels Hörup (V) havde ros til Eilif Nørgaard og takkede ham for et godt samarbejde.

- Du har været konstruktiv og videbegærlig. Det har været et meget fint bekendtskab, sagde Niels Hörup.

Bo Nygaard Larsen fra Det Radikale Venstre karakteriserede Eilif som en politisk modstander, som det fra tid til anden har været svært at bide skeer med.

- Eilif, du er jo en hård negl. Jeg vil komme til at savne én at være irriteret over. Nu er der ingen til at tirre mig mere.

Hans Odder fra de konservative var hurtig på knappen og sagde kort:

- Vi kommer til at savne dig, og vi skal nok tage over i forhold til at tirre de radikale.

Punktet blev afsluttet med en lille gave fra Solrød kommune til Eilif, som blev overrakt af borgmesteren.