Far og søn stjal jagttøj for 400.000

Det var ikke for at gå på jagt sammen, at to mænd, der er far og søn, sammen stjal jagttøj for 400.000 kroner. Nu er de to mænd blevet idømt otte måneders fængsel ved Retten i Roskilde. For den 50-årige far er straffen dog gjort betinget og med et pålæg om 120 timers samfundstjeneste, mens hans 31-årige søn skal fuldbyrde straffen.