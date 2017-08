Da Kabelplus sammen med Ishøj Kommunes rådgiver, Netplan, den 27. april lavede en anlægsgennemgang af Ishøj Fællesantenne blev der ikke fundet fejl eller mangler. Det fremgår af et mødereferat mellem kommunen, Netplan og YouSee. Illustration: Ishøj Kommune

Fællesantennen: Kabelplus fandt ingen fejl i april

Sydkysten - 22. august 2017 kl. 10:30 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uklare tv-skærme og flimrende internetforbindelser skaber fortsat frustration flere steder i Ishøj Kommune - særligt i Vildtbanegårds boligafdelinger. En af forklaringerne på problemerne har fra borgmesterkontoret lydt, at Kabelplus først fik lov til at undersøge nettet, da det overtog driften af Ishøj Fællesantenne den 1. juni. Men nu viser det sig, at Kabelplus har haft adgang til at lave undersøgelser allerede i april. Det fremgår af et referat fra et møde mellem kommunen, Netplan og Yousee, der blev afholdt på rådhuset den 28. april.

Læs også: Undersøgelser sat i gang

Ifølge referatet blev der ikke fundet fejl eller mangler, da Kabelplus, YouSee, Netplan, som er Ishøj Kommunes rådgiver, og Dansk Kabel TV den 27. april lavede en anlægsgennemgang af Ishøj Fællesantenne. I alt blev otte forstærkere undersøgt. Der var også mulighed for at måle på kabler, men repræsentanten fra Kabelplus mente ikke, at det var nødvendigt, ligesom man heller ikke vurderede, at det var relevant at måle på forstærkeren på Gildbrovej, fordi det krævede, at repræsentanterne skulle tilbage og hente en nøgle på hovedstationen.

Lennart Nielsen fra Venstres byrådsgruppe i Ishøj mener, at de nye oplysninger viser, at Kabelplus har haft alle muligheder for at komme ind og undersøge anlægget inden overtagelsen den 1. juni.

- Referatet skriger til himlen om, at den opgave tager man ikke seriøst, siger han.

Han henviser blandt andet til, at repræsentanten fra Kabelplus ikke anser det for nødvendigt at gå tilbage og hente en nøgle på hovedstationen for at tjekke forstærkeren på Gildbrovej, som ligger i det område omkring Vildtbanegårds afdelinger, der har oplevet store problemer med tv- og internetforbindelse, siden Kabelplus overtog driften.

Graden af gennemgang Lennart Nielsen peger desuden på, at mødereferatet belaster en udtalelse, som borgmesteren kom med på sit pressemøde forud for det seneste byrådsmøde. Her sagde borgmester Ole Bjørstorp (S), at Kabelplus og kommunens rådgiver Netplan ikke fik lov af YouSee til at undersøge fællesantennes net før den 1. juni.

- Den, der må sidde med den mest mærkelige smag i munden, sidder for bordenden af byrådet, siger Lennart Nielsen, som kalder det besynderligt, at fejlene på anlægget nu "vælter ud af skabet", når referatet peger på, at der ved gennemgangen ikke blev fundet nogen fejl.

Avisen har forelagt oplysningerne i mødereferatet for Ole Bjørstorp. Han forklarer, at han har hørt om referatet, men ikke selv læst det. Han fastholder sin forklaring om, at Kabelplus over for ham har oplyst, at de ikke fik lov til at lave en prøvekørsel, hvor man slukker for systemet og tjekker, om ledningssystemet fungerer. Derfor har det været hans opfattelse, at der mere var tale om en stikprøvekontrol den 27. april end en egentlig test, fortæller han.

På spørgsmålet om hvorfor det ikke fremgår af referatet, at Kabelplus ikke fik lov til at slukke for systemet for at tjekke, om ledningssystemet fungerede, svarer Ole Bjørstorp:

- Hvis det var mig, der havde været der, så ville det have fremgået. Ellers ville jeg være blevet bebrejdet bagefter.

Ifølge Venstres Lennart Nielsen signalerer mødereferatet, at der ikke blot var tale om en stikprøve.

- Man er rundt og se systemet, man glemmer en nøgle. Prøv og hør, man har haft alle muligheder. Hvis man lægger en sten under det, ved jeg ikke, hvor vi er henne, siger han.