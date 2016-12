Få styr på aftaler og dit netværk

Et kendt ansigt i SBB har været med til at udvikle en ny nyttig app. Det er Claus Vedel Nørgaard, direktør i Agile Technologi Consult.

- Det er en app - Groupvibes, der kan være nyttig for rigtig mange inden for idrætsverden, men bestemt også for andre grupper. Denne app hjælper den enkelte med at holde styr på sine gruppeaftaler i sit netværk. Man kan oprette en aftale og vælge blandt ens kontakter, hvem der skal med. Ryk for svar og del aftalen med ens øvrige kalendere, siger Claus Vedel Nørgaard.