Se billedserie Checken på 18.492 kroner blev overrakt af Nordea Greves filialdirektør, Hanne Jensen. Foto: Anders Dalsgaard

FDF i Hundige slipper for hullede telte

Sydkysten - 19. januar 2017 kl. 07:00 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

18.492. Det er det præcise antal kroner, som checken fra Nordea Fonden lyder på. Bestyrelsesmedlem i FDF Hundige Anders Dalsgaard er naturligvis glad for, at fonden har valgt at imødekomme spejdernes ansøgning om økonomisk støtte.

- Det gør, at vi har nu nogle telte, som ikke er slidte. Syningerne var gået, og de var ikke vandtætte. De nye telte gør, at børn og unge kan samle sig i større telte, og det betyder, at vi nu kan sende vores medlemmer på ture, siger Anders Dalsgaard, efter at Nordea Greves filialdirektør har overrakt checken til FDF Hundige.

Bankens fond støtter blandt andet lokal sport for børn og unge, og midlerne kommer 99 medlemmer til gode. Det er nemlig det aktuelle tal i FDF Hundige, som har oplevet en stigende opbakning de seneste år. Således var der for et par år siden cirka 70 medlemmer. Det er blandt lykkes at tiltrække børn fra de mindste klasser, forklarer Anders Dalsgaard som årsag til stigningen.

- Vi holder en opstartsuge, hvor vi inviterer børnene i SFO'erne, og ellers går det fra mund til mund. Vores medlemmer kan tage kammarater med på prøve op til fire gange, så de kan prøve, om det er noget for dem at være spejder, og vi laver flyers, som vores medlemmer kan dele ud i skolen, siger Anders Dalsgaard.

Mange aktiviteter

FDF Hundige forsøger også at være synlige, når der er større arrangementer i Greve og omegn. Blandt andet deltog de aktivt i Stafet For Livet i august på Mosede Fort.

- Mange børn kom og lavede snobrød og klatrede i træer og prøvede aktiviteter, fortæller Anders Dalsgaard, som også forklarer, at FDF Hundige blandt andet har ugentlige møder i skolernes sæson og en sommerlejr på en lille uges varighed for store og små, som er afsted sammen.

- Her får de store spejdere mulighed for at komme på tur alene, hvor de blandt andet laver mad på stormkøkkener og altså nu kan overnatte i vandtætte telte.

Samtidig afholder FD kredsweekend i marts, hvor de store sover udendørs, hvis de vil det, selv om det er koldt.

- Sammenholdet er det vigtigste, når man er spejder, og det giver sociale kompetencer. Når man er mange sammen, skal der være plads til alle. Man finder ud af, hvordan man skal opføre sig sammen. Det gør man også andre steder, men når man skal overnatte, er det noget andet. Samtidig er det frivillige ledere, som gør det, fordi de har lyst til det, siger Anders Dalsgaard.

Selv om spejderne er meget ude, laver de også indendørsaktiviteter, og han mener derfor, at alle kan blive spejdere.

- Børnene laver også 'slå sjove rekorder,' hvor man for eksempel skal gætte, hvor mange popcorn man kan have i munden ad gangen, siger Anders Dalsgaard.

