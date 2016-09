Se billedserie En medarbejder fra Teknik og miljø (th) fik en snak med Lars Hansen (tv) fra NREP Logicenters om kommunens planer om at udvide med jord til nye transport- og logistikvirksomheder.

Et godt sted at placere sig

Sydkysten - 06. september 2016 kl. 16:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev både tid til fagsnak og hygge på Greve Kommunes og ErhvervsCentrets stand, da Transport Øst i weekenden den 3. og 4. september 2016 åbnede dørene for Sjællands største fagmesse med en stor udstilling af store lastbiler, trailere, kraner og andet transportmateriel.

En af de udstillere, der kiggede forbi den kommunale stand i det store, hvide messetelt, var Lars Hansen fra ejendomsinvestoren NREP Logicenters. Firmaet ejer i dag tre ejendomme i Greve Kommune, hvoraf de to er med bebyggelse og lejet ud til Zebra og Movianto, og den sidste er en tom grund, hvor der skal opføres en moderne logistikbygning.

- Jeg fik en god snak med medarbejderen fra Teknik og Miljø om mulighederne for at købe mere jord i Greve Kommune. Vi betragter Greve som et rigtig godt sted at placere sig for transport- og logistikvirksomheder. Vi er meget interesseret i at købe flere erhvervsarealer her i Greve, da der kun er 25 kilometer ind til København. Mange af vores kunder inden for transporterhvervet betragter det som meget mere attraktivt at placere sig i Greve end for eksempel i Køge, hvor der er 40 kilometer ind til København, fortalte Lars Hansen, der til daglig arbejder med at opkøbe erhvervsgrunde og erhvervsbygninger og finde lejere til dem.

Planer om udvidelser På et kort over kommunen fik Lars Hansen udpeget, hvor Greve Kommune påtænker at udvide med jord til nye erhvervslejemål for transport- og logistikvirksomheder.

- Der er naturligvis rift om de sidste ledige byggegrunde i Greve, som egner sig til transport- og logistikvirksomheder. Hvis Greve Kommune havde mere jord til salg lige nu, ville vi helt klart være interesseret i at købe det. Derfor glæder det os at høre, at kommunen har planer om at udvide med jord til brug for transport- og logistikbranchen. Det er et klart plus, at Greve ligger syd for København, da vareflowet med store lastbiler især kommer sydfra. Så i forhold til trafik ligger Greve ideelt for distributionscentre og terminaler, da det er nemt at køre til Greve og hurtigt videre til København for at gøre stop og aflæsse varerne til forbrug i storkøbenhavnsområdet, fortæller Lars Hansen.