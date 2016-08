Enhedslistens byrådsmedlem i Greve, Carsten Oddershede, inviterer til offentligt møde om de kommende budgetforhandlinger i kommunen. Her vil han blandt andet forklare de fremmødte, hvordan et kommunalt budget ser ud og forklare, hvad Enhedslisten ønsker sig i forhandlingerne. Arkivfoto

Enhedslisten inviterer til åbent budgetmøde

Sydkysten - 31. august 2016

Greve: Forhandlingerne om budgettet for 2017 i Greve Kommune starter på byrådsmødet på mandag, og som optakt er alle interesserede inviteret hjem til Enhedslistens byrådsmedlem, Carsten Oddershede, for at blive klogere på, hvordan et kommunal budget ser ud, og samtidig vil de fremmødte få mulighed for at høre, hvad Enhedslisten har på ønskelisten til budgetforhandlingerne.

- Vil man ikke hæve skatten, skal der laves besparelser i Greve Kommune. Så klar er meldingen fra Carsten Oddershede, som torsdag klokken 17 inviterer til offentlig orientering om de kommende budgetforhandlinger på Jægervænget 1 i Greve.

- Vi holder arrangementet, fordi vi gerne vil have mere åbenhed om budgetlægningen og de udfordringer, som kommunen står med. Borgerne har brug for at se, hvordan budgettet ser ud, og hvilke poster, vi snakker om. Der vil være hele tiden være øgede udgifter på grund af prisstigninger, og vi vil gerne give et indblik i, hvordan man kan finansiere dem. Vi vil gerne vise udfordringerne, vi som kommune står med, og vise, hvordan man kan finansiere det, siger Carsten Oddershede og understreger, at andre partier og alle, uanset partitilhørsforhold, er inviteret.

På mødet vil Carsten Oddershede også fortælle om, hvilke ønsker Enhedslisten møder op til budgetforhandlingerne med.

- Vi vil hæve skatten, så råderummet stiger over de næste fem år, siger byrådsmedlemmet, som konkret peger på tre områder, hvor skatten skal op for at få flere penge i kommunekassen.

- Enhedslisten vil hæve skatteniveauet til det niveau, der er i Ishøj. Her er kommuneskatten på 25 procent, og det samme niveau er grundskylden på. Dækningsafgiften foreslår vi skal ligge på 10 promille.

Skattestigninger

Det vil medføre en stigning fra den nuværende kommuneskat på 23,9 procent, mens Greves grundskyld i øjeblikket er på 16,94 promille. Samtidig vil en forhøjelse af dækningsafgiften, som er en ejendomsskat, der pålægges dels offentlige ejendomme og dels private forretningsejendomme som bidrag til dækning af de udgifter, som ejendommene påfører kommunen, blive hævet fra 4,9 promille for forretningsejendomme.

Carsten Oddershede regner med, at en stigning i grundskylden vil medføre 500 kroner mindre i husejernes budget om måneden, siger Carsten Oddershede og fortsætter:

- Vi mener ikke, at pengene har det bedst i borgernes lommer. Enhedslisten kæmper for, at pengene bliver brugt, hvor de gør gavn. Vi har en fælles velfærd med skoler, dagsinstitutioner og ældrepleje, og det skal finansieres. Når skatten er så lav, som den er i Greve, har det nogle konsekvenser, og det handler blandt andet om serviceniveauet. Det er et valg, borgerne må tage. Carsten Oddershede erkender dog, at en skattestigning også vil ramme lavindkomstgrupperne og have en indvirkning på borgernes indkøbsvaner.

Fuld beskæftigelse

Enhedslisten vil også indføre fuld beskæftigelse for unge under 25 år. Det er en kommunal jobgaranti, som betyder, at alle under 25 år får tilbudt et job, når de er på kontanthjælp.

- Det koster 10 millioner kroner om året, men det giver også en besparelse, fordi der så ikke er brug for lige så meget administration, at der ikke er aktivering. Det er vigtigt, at de unge får et fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi har også bedre arbejdsvilkår for lærerne, en ny Arenaskole og flere pædagoger på ønskelisten. Det gælder i SFO'er og klubber, så de får mere voksenkontakt. Det samme gælder børne- og vuggestueområdet, hvor vi vil tilføre 25 millioner kroner om året. Normeringerne i Greve er ikke noget at råbe hurra for, og indlæringen starter nede ved dagsinstitutionsalderen. Det gælder om at få fat i børnene og kigge på sprogudviklingen, så alle børn får en god start, siger Carsten Oddershede, der peger på, at en opnormering vil give Greve noget god omtale og derfor vil være endnu mere attraktiv for tilflyttere.

Samtidig afviser han, at erhvervslivet vil blive ramt af en forhøjet dækningsafgift.

- Det er servicen fra kommunen og arbejdstilgængeligheden, der betyder mest for dem. Vi anerkender, at private virksomheder er vigtige, men der skal være penge til at servicere virksomhederne og borgerne. Det er vores mål, at en skattestigning kommer alle til gode, siger Carsten Oddershede.