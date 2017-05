AAB afdeling 55 i Vejleåparken har nu også valgt at aflyse det ekstraordinære afdelingsmøde, hvor beboerne i aften skulle have stemt, om de ville forlade Ishøj Fællesantenne til fordel for YouSee. Med aflysningen følger AAB afdeling 55 i fodsporet på afdelingsbestyrelserne i Vildtbanegård, som aflyste deres ekstraordinære afdelingsmøde tirsdag aften, og Ishøj Boligselskab, som også har aflyst deres møde i aften. Arkivfoto: Vincent Byakika.

Endnu en afdelingsbestyrelse aflyser afstemning

Sydkysten - 10. maj 2017 kl. 10:15 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i Vejleåparken i Ishøj, der er knyttet til AAB afdeling 55, skal alligevel ikke stemme om fravalg af Ishøj Fællesantenne på et ellers planlagt ekstraordinært afdelingsmøde i aften. Afdelingsbestyrelsen har tirsdag aften besluttet at aflyse mødet. Det oplyser AAB 55 på sin hjemmeside.

- Efter længere tids grundig dialog og drøftelse med boligselskabets jurister er det i dag (tirsdag red.) blevet klart, at der ikke lovligt kan stemmes om et fravalg af Ishøj Fællesantenne med virkning fra 1. juni, skriver afdelingsbestyrelsen for AAB 55.

De følger dermed i fodsporet på afdelingsbestyrelserne i Vildtbanegård og Ishøj Boligselskab, som også valgte at aflyse deres ekstraordinære afdelingsmøder, hvor beboerne skulle have stemt, om de ville forlade Ishøj Fællesantenne til fordel for YouSee.

Det er forholdet omkring, hvornår man reelt kan melde sig ud af Ishøj Fællesantenne, som flere afdelingsbestyrelser lægger til grund for at aflyse deres afstemninger. Til beboerne i Vejleåparken oplyser AAB 55, at hvis afdelingsbestyrelsen ønsker at melde sig ud, vil det først kunne lade sig gøre fra og med den 1. januar 2018.

- En beslutning om udmeldelse i utide vil kunne få store økonomiske konsekvenser for alle beboere, og denne beslutning kan et afdelingsmøde ikke tage på det nuværende grundlag, skriver afdelingsbestyrelsen videre i deres begrundelse for at aflyse mødet.

I stedet for et ekstraordinært afdelingsmøde afholder afdelingsbestyrelsen et informationsmøde klokken 19, der kommer til at handle om, hvilken tv- og internetleverandør beboerne på sigt ønsker.