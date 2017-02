Oliver, Rico, André, Pia og Philip Nielsen Foto: Solrød Karate Klub. Foto: Picasa

En hel familie sortbælter

Sydkysten - 19. februar 2017 kl. 19:22 Af Jørgen Hansen

Solrød er en rigtig familieklub.

- Forældre og børn træner sammen og bliver også sortbælter sammen, siger formanden Morten Johansen.

Hele tre gange har klubben haft fem fra samme familie, som er sortbælter samtidig. Første gang var det formandens egen familie i 2008, og et par år efter kom familien Pedersen. Nu er den tredje familie så kommet. Det skete, da 12-årige André Nielsen blev sortbælte - 1. dan, som den femte i familien. I forvejen var far Rico, mor Pia og bror Oliver sortbælter.

- Det er bare vildt dejligt, at Solrød i den grad er en familieklub, og at hele familien her kan udøve en sport sammen og have noget socialt sammen, siger Rico Nielsen, der er leder af Louis Nielsen Hvidovre ApS i Frihedens Butikscenter.

- Jeg begyndte selv at dyrke karate for ti år siden. Philip kom sammen med jeg, Oliver sammen med Pia, men da André kom til, måtte vi finde en løsning, for jeg måtte ikke gå så meget ned i bælter og træne sammen med André, siger Rico Nielsen. Derfor måtte Pia træne sammen med ham, men nu er vi alle fælles om det og alle har altså nu sortbælter, lyder det fra en glad og tilfreds Rico Nielsen, som også har haft passet to andre butikker, men nu koncentrerer sig om den i Hvidovre.

For Rico Nielsen har det med karate i Solrød grebet om sig, for han er også bestyrelsesmedlem.

- Vi ønsker at være blandt de førende klubber inden for traditionel karate. Klubben skal værne om sine kerneværdier, såsom at vi er en familieklub, hvor alle træner sammen, samt at vores omgangstone er positiv og imødekommende, siger Morten Johansen.

Solrød Karate Klub holder til i Solrød Idrætscenter og i OJD hallerne. Udøverne dyrker Shotokan karate.