Se billedserie Lørdag fik elever fra marinbiologisk studieretning på Sydkysten Gymnasiums HTX-linje i Ishøj bevis på, at de har gennemført et 1-stjernet dykkerkursus i frømandsklubben Nikon. Foto: Anders Dall

Elever modtog dykkerstjerner

Sydkysten - 08. september 2016 kl. 10:00 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elever fra marinbiologisk studieretning på HTX i Ishøj fik lørdag bevis på, at de har gennemført et 1-stjernet dykkerkursus.

"Ej, hvor er det mørkt. Har i selv prøvet det her?" spørger Frederikke og griner. Lørdag eftermiddag på græsset ude foran frømandsklubben Nikons klubhus på Ishøj Havn navigerer hun i blinde med svømmefødder på. Hun har gaffatape på dykkerbrillerne og forsøger at holde balancen, mens hun vakler rundt på den opstillede udfordringsbane. Sammen med fire andre elever fra marinbiologisk studieretning på Sydkysten Gymnasiums HTX-linje skal hun igennem frømandsklubbens optagelsesritual. Et ritual, der er kulminationen på et forløb, som 17 elever startede tilbage i januar, og som lørdag resulterede i overrækkelsen af dykkercertifikater fra instruktørerne i frømandsklubben.

I januar påbegyndte eleverne snorkel- og dykkertræning i Ishøj Svømmehal, inden de bestod en teoriprøve, der gav adgang til at dykke i åbent vand - først på 3-6 meters dybde på Amager Strand og siden 10-12 meters dybde ved Helsingør.

20-årige Ida Madsen er en af dem, der gennemførte forløbet sideløbende med studiet, og hun har allerede fået mod på at opgradere det 1-stjernede CMAS dykkercertifikat til et 2-stjernet i frømandsklubben.

- Jeg synes, det har været rigtig fedt. Her er god stemning og rart at være. De har taget godt imod os, også selv om vi har været en hel klasse, siger Ida Madsen, som glæder sig til at lære at dykke ned på 30-40 meters dybde, som det 2-stjernede certifikat giver adgang til.

- Man kan se spændende vrag i de dybder, som man ellers kun har set oppefra. Man kan se noget mere liv dernede, siger hun.

Ny studieretning

Marinbiologisk studieretning på HTX er en helt ny linje, som Sydkysten Gymnasium startede op i august 2015. Med fokus på marinbiologi kombinerer studieretningen matematik, kemi, idræt og biologi og har i den forbindelse samarbejdet med frømandsklubben Nikon, der har tilbudt eleverne et dykkerkursus sideløbende med skole-undervisningen.

Lørdag eftermiddag er frømandsklubbens formand Jan Christophersen med til at fejre, at eleverne ikke kun har gennemført dykkerkurset, men nu også kan kalde sig fuldgyldige medlemmer af dykkerklubben. Formanden forklarer, at det netop var håbet om at få flere medlemmer, der fik klubben til at gå med i projektet.

- Jeg har prøvet at få en repræsentant for de unge i bestyrelsen for at høre ungdommen og få deres input. Det skal også være med til at holde liv i vores klub, siger Jan Christophersen, der også holdt en tale for de nye dykkere.

- I har været nogle særdeles dygtige elever, og instruktørerne er stolte af jer, sagde Jan Christophersen blandt andet i sin tale.

Mens det første hold elever på BlueTech-linjen på Sydkysten Gymnasium nu kan se frem til en studietur til Malta, hvor det nye dykkercertifikat kan komme i brug, så er der lige nu ikke udsigt til at et nyt hold følger efter.

- Desværre har der ikke været tilslutning til at starte et nyt hold op. Det er øv. Der har ikke været søgning nok på linjen, siger Jan Christophersen.

Han slår dog fast, at selv om samarbejdet med HTX-linjen sættes på pause, hindrer det ikke frømandsklubben i selv at starte et almindeligt 1-stjernet dykkerkursus op til januar.