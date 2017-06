Elever lærte, hvor maden kommer fra

Se billedserie Landmanden viste klassen rundt på gården, hvor køerne kunne bevæge sig frit rundt i stalden, og der var sengebåse med komadrasser, så koen kunne ligge blødt, hvis den trængte til et hvil.

Sydkysten - 29. juni 2017 kl. 13:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elever fra 0.A på Damagerskolen har for nylig været på en fantastisk tur til Møn. Klassen har arbejdet med et projekt om sundhed og kost, og i den forbindelse var det vigtigt, at børnene kom ud og fik sat billeder på de ting, de undervises i.

- Vi er en multikulturel skole med mange tosprogede elever, hvor det har været meget givende for dem at få sådan en oplevelse, skriver børnehaveklasselærer Susanne Duncan i en mail til avisen.

Første besøg var i Rødvig Havn, hvor det handlede om fisk, og da børnene rigtig gerne ville ud at se, hvor mejeriprodukter og kød kommer fra, søgte klassen hos Mejeriernes Skolemælksordning om midler/legat til et besøg på et mejeri.

- Vi var så heldige at komme i betragtning, og at Mejeriernes Skolemælksordning valgte vores projekt blandt mange gode, inspirerende projekter skriver, Susanne Duncan.

- Vi havde en fantastisk tur til Pollerup Hovgård, et mejeri med over 150 malkekøer, 150 kvier og kalve, hvor de har mælkeproduktion og laver deres berømte is, "Møn is", af frisk mælk og fløde fra køerne.

Landmanden viste klassen rundt på gården, hvor køerne kunne bevæge sig frit rundt i stalden, og der var sengebåse med komadrasser, så koen kunne ligge blødt, hvis den trængte til et hvil.

Alle fik lov til at klappe en af kalvene, som bliver taget fra deres mor når de er to dage gamle, så kalvene var ivrige for at slikke på hænderne.

- Vi var på engen og se, hvordan Benjamin (landmanden, red.) fik køerne ind til malkning, hvor de gik i lange rækker og stod i kø for at blive malket. Vi så, hvordan en ko bliver gjort klar til malkning. Malkemaskinen klarede det hele, og imens fik koen lidt godt at spise. I stalden var musik, og køerne kunne gå hen og få en tur med en børstemaskine, skriver Susanne Duncan, som også fortæller, at landmanden kom med en stor kande frisk mælk, som de skulle smage, og en stor is.

- Vi havde en super dag og lærte en masse om livet på en gård, og da vi var på Møn, fik vi en masse motion ned ad trapperne til Møns Klint, afslutter Susanne Duncan sin mail.