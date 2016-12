Fredag besøgte fodboldholdet fra Brøndby Strand Skole Superligatruppens træning. Foto: Brøndby Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Elever kiggede med hos Brøndby IF Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever kiggede med hos Brøndby IF

Sydkysten - 22. december 2016 kl. 12:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev en forrygende sæson for Brøndby Strand Skoles fodboldhold. I årets udgave af skolefodboldturneringen nåede de nemlig helt frem til kredsfinalen. Så langt er skolens fodboldhold ikke tidligere nået.

Og selvom drengene er mere end ærgerlige over nederlaget i kredsfinalen, så skinner glæden og stoltheden også ud af dem over det flotte resultat. De kæmpede nemlig bravt og bevarede den gode holdånd hele vejen igennem turneringen, skriver Brøndby Kommune i en pressemeddelelse.

Sammen med deres træner Firat Olgun blev det flotte resultat fejret, da de fredag besøgte Brøndby IF's træningsbaner ikke så frygteligt langt fra skolen og banerne, hvor de selv bruger mange af deres timer ud over skolen. For nok er skoleturneringen slut for denne gang, men det betyder ikke at fodbolden er lagt på hylden. Mange af drengene lever og ånder for fodbolden. Og det er noget, deres træner Firat Olgun kan nikke genkendende til.

- Det har været en fornøjelse at træne drengene, og de har været ualmindeligt gode i skolefodboldturneringen. De har repræsenteret Brøndby Strand Skole med stil og maner og har udvist både fairplay og holdånd, fortæller den stolte træner, der også sender roser videre til de andre elever, lærere og skolens ledelse for den store opbakning i årets turnering.

- Når vi har inviteret drengene til at overvære superligaklubbens træning, så er det jo selvfølgelig for at belønne dem for deres store indsats. Her får de et indblik i, hvordan det professionelle fodboldliv egentlig er. Og selvom det kun er en lille smagsprøve, så håber jeg, at det vil motivere dem til at fortsætte det gode arbejde fremover, fortæller Firat Olgun.

Det har været sjovt, hårdt og skideskægt, fortæller drengene samstemmende. For fodbolden kan bare noget med at skabe sammenhold og fællesskab. Og så synes det at være drengenes og trænerens motto at 'hvor der er vilje, er der vej'. Men derfor er det jo ikke forbudt at kigge de professionelle fodboldspilleres træningsteknikker efter i sømmene.