El-løbehjul kørte ind i bil, der kørte ind i kvinde

Torsdag eftermiddag fik politiet via alarm 112 melding om et færdselsuheld i en rundkørsel, hvor en bilist og en person på et el-løbehjul var stødt sammen. En ambulance var sendt til stedet. Det viste sig, at en 77-årig mand fra Greve fra rundkørslen ville svinge til højre ad Greve Centervej, men blev i tvivl om, hvad en 14-årig dreng fra Greve, der stod på et el-løbehjul på cykelstien, ville foretage. Bilisten kørte fremad og blev påkørt på højre side af bilens bagende af den 14-årige, der faldt af el-løbehjulet som følge af uheldet. Drengen slap dog uskadt fra uheldet.

Den 77-årige parkerede bilen i rabatten på Greve Centervej efter uheldet, hvorefter hans 71-årige hustru steg ud af bilen. Hun gik om bagved for at se, om nogen lå i klemme under bilen. Pludselig begyndte den 77-årige at bakke lidt, så hustruen kom i klemme under bilens bagende. Han opdagede hurtigt, hvad der var sket og standsede øjeblikket. Hustruen kunne hurtigt komme fri af bilen og var sluppet uskadt fra hændelsen. Parterne i sagerne kan forvente at høre nærmere fra politiet senere.