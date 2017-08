Eks-formand har ikke trukket stikket helt

Men i sin egenskab af formand for den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse vil hun også i år være at finde på scenen, når Stafet For Livet løber af stablen. Til et foredrag vil hun fortælle om, hvordan lokalforeningen bruger pengene fra Stafet For Livet. Ti procent eller højst 50.000 kroner af hele det beløb, som bliver samlet ind under stafetten i Greve, går til lokalforeningen, mens resten går til Kræftens Bekæmpelses arbejde på landsplan. Som lokalformand var Liva Justesen også med til at starte Stafet For Livet i Greve i 2014, men efter sidste år besluttede hun sig for at give stafetten videre, så det nu er Gert Ellegaard, der er formand for Stafet For Livet i Greve.