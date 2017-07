Send til din ven. X Artiklen: Efter debat: Del på sociale medier med omtanke, siger politiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter debat: Del på sociale medier med omtanke, siger politiet

Sydkysten - 20. juli 2017 kl. 05:04 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det affødte en del debat, da en Ishøj-borger forleden postede et opslag om et overfald på hendes mor i Facebookgruppen "Vores Ishøj." Men spørger man politiet, bør man overlade efterlysninger af kriminelle til politiet selv.

I opslaget skrev kvinden, at to mænd af "rumænsk udseende" havde overfaldet hendes mor ved Gildbroterrasserne. Ifølge opslaget var den ene cirka 180 centimeter høj og iført hvid skjorte, mens den anden skal have været lidt lavere og med sort tøj. Desuden skrev kvinden, at episoden var anmeldt til politiet, og samtidigt opfordrede hun til at dele opslaget, som i skrivende stund er delt over 100 gange.

Når det kommer til at dele oplevelser af kriminelle episoder på de sociale medier, opfordrer politiet til, at man er meget varsom. Således er det ulovligt at dele eksempelvis overvågningsbilleder, der viser en person i færd med at stjæle i en butik. Men også i andre tilfælde bør man være meget varsom med at dele oplysninger om kriminelle episoder, siger kommunikationsrådgiver ved Rigspolitiet Thomas Kristensen.

- Vi ser helst, at hvis nogen deler noget, så er det os, der gør det. Vi ser nogle gange, at folk beskriver en gerningsmand meget forskelligt. Så vi kan ende med at stå i en situation, hvor folk leder efter den forkerte gerningsmand, siger Thomas Kristensen, som ikke kan udtale sig om den konkrete episode fra Ishøj, men udtaler sig generelt.

Han siger også, at politiet deler oplysninger om folks etniske baggrund, når det kan hjælpe opklaringen.

- Vi oplyser det, når der er en politifaglig grund til det, og så prøver vi at være så præcise som muligt. Men det kommer an på, hvad vidnerne har oplyst, og hvor præcise de har været, siger Thomas Kristensen.

Københavns Vestegns Politi bekræfter at have modtaget en anmeldelse om episoden. I politiets rapport, som Sydkysten har modtaget, står der, at to mænd af østeuropæisk udseende antastede en ældre kvinde ved Gildbroterrasserne og bagefter fulgte med hende ind i hendes opgang. Her tog den ene mand fat i hende og ville vise hende en blå mappe, mens han tog fat i hendes arm. Der blev ikke stjålet noget.