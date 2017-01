Sådan så det ud, da brandfolk rykkede ud til den voldsomme brand på Klub Godset, som opstod tæt på midnat den 2. juni 2016. Ingen personer kom noget til i forbindelse med branden. Foto: Mathias Øgendal

Efter brand: Pavillon skal genopføres for færre penge

En sen juniaften sidste år opstod en voldsom brand hos Klub Godset, et fritidstilbud for unge på Godsvej. Branden, der skete som følge af en fejl i en el-installation, betød, at klubbens pavillonbygning brændte ned, og efterlod de unge uden nogle lokaler, der før blev brugt til blandt andet sport og som et samlingssted for både børn og forældre.

Derfor skulle byrådet i Greve mandag aften tage stilling til en anlægsbevilling på 850.000 kroner til genopførelse af pavillonen samt husleje til en midlertidig pavillon i fire-fem måneder. Center for Dagtilbud & Skoler havde indstillet bevillingen, da det står klart, at kommunens forsikring ikke dækker den fulde udgift på 2,550 millioner kroner, som det koster at genopbygge pavillonen.

Denne anlægsbevilling valgte et flertal i byrådet dog at afvise og fulgte i stedet en anbefaling fra økonomi- og planudvalget om, at der skal findes en løsning inden for rammen af forsikringssummen, som lyder på 1,8 millioner kroner.

Imod beslutningen var dog Enhedslisten og Socialdemokraterne, der begge stemte for administrationens indstilling om at give en anlægsbevilling.

- Denne her pavillon skal være så stor, at den både kan rumme en aktivitetssal, hvor de unge mennesker kan spille bold, lave gymnastik og fysiske udfoldelser i vinterhalvåret, plus at de også skal have mulighed for at have et krearum. Hvis den her pavillon bliver meget mindre, end den var, så kan de to ting ikke passes ind i samme lokaler på optimal vis. Derfor mener vi, at det er helt afgørende, at pavillonen bliver genopført, som den var tidligere, sagde Bjarke Abel (S) på byrådsmødet, hvor der ikke var megen debat om sagen.

Færre brugere Af dagsordenen fremgik det, at Klub Godset, der i særlig grad har udsatte unge blandt sine brugere, har oplevet et fald i antallet af aktive brugere siden branden, som medførte forringede pladsforhold.

- Der har været et frafald af klubbrugere på cirka 10 procent flere end sidste år samtidig med, at der kun er kommet halvt så mange nye brugere som normalt, står der i dagsordenen, som fortsætter:

- Samtidig er der en risiko for, at der i området vil være flere unge, der er synlige i gadebilledet - unge, som vurderes at være i risiko for at blive involveret i kriminelle eller misbrugende miljøer. De samarbejdende parter i Greve Nord, herunder politiet, giver udtryk for en bekymring herom.

Det stod ikke klart på mødet, hvordan en alternativ løsning, som kan dækkes af forsikringssummen, kunne se ud.