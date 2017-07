Efter anmeldelse om tiggeri: 58-årig blev anholdt

Torsdag klokken 13.05 modtog Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om en mand, der tiggede på Hundige Station. Politiet kørte til stedet, hvor de anholdte en 58-årig mand fra Bulgarien. Carsten Andersen, der er kommunikationsansvarlig i Midt- og Vestsjællands Politi, forklarer, at manden blev anholdt dels for at finde ud af, om manden opholdt sig lovligt i landet og dels på baggrund af de nye skærpede regler for tiggeri, der trådte i kraft i juni måned. Efter politiets jurister kiggede på sagen, fandt de ud af, at manden opholdt sig lovligt i landet, og der blev ikke fundet grundlag for at fremstille den 58-årige i grundlovsforhør. Derfor bliver manden løsladt, fortæller Carsten Andersen.