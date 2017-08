Ole Bjørstorp vil ikke længere samarbejde med Seyit Ahmet Özkan. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Efter IS-udtalelser: S-gruppe dropper politiker

Sydkysten - 01. august 2017 Af Petter Becker-Jostes

Socialdemokraten Seyit Ahmet Özkan, der forleden kom ud i et stormvejr på grund af udtalelser om, at det var zionister og ikke muslimer, der stod bag Islamisk Stat, er nu af sin lokale partiorganisation blevet bedt om at forlade den socialdemokratiske gruppe i byrådet i Ishøj. Det oplyser Socialdemokratiet i Ishøj i en pressemeddelelse.

- Vi kan ikke forsvare, at have en mand med de holdninger på den socialdemokratiske liste til det kommende kommunevalg. Det er ikke foreneligt med Socialdemokratiets politik, lyder det fra Ishøjs borgmester og Özkans partifælle, Ole Bjørstorp, i pressemeddelelsen, mens gruppeformand Merete Amdissen tilføjer: - Vi kan ikke forsvare, at borgere i Ishøj - og i resten af Danmark - tror, at Seyit Ahmet Özkans udtalelse om, at zionister og ikke muslimer skulle stå bag Islamisk Stat, er en del af Socialdemokratiets politik. I Socialdemokratiet er der plads til alle uanset religion og etnicitet, så længe de arbejder ud fra et socialdemokratisk menneskesyn. Men Seyit Ahmet Özkans udtalelser er efter gruppens overbevisning ikke foreneligt med disse grundholdninger, siger Merete Amdissen. Over for sn.dk bekræfter den lokale partiformand i Ishøj, Henning Bjerre, at Seyit Ahmet Özkan ikke har nogen fremtid i byrådsgruppen. - Nej, det kan jeg sige helt klart. Det er defitinitivt. Vi kan ikke leve med de udtalelser. Hvis man kan sige det kontant, så har han spillet sig selv af banen, siger Henning Bjerre, som også oplyser, at det i første omgang kun drejer sig om Özkans medlemskab af byrådsgruppen og ikke hans medlemskab af Socialdemokratiet.

Det var på Radio 24Syv, at Seyit Ahmet Özkan for nogle uger siden gav udtryk for, at det var zionister, som stod bag Islamisk Stat. At beslutningen først er blevet taget på et ekstraordinært sommergruppemøde nu, skyldes sommerferien, oplyser Henning Bjerre. Seyit Ahmet Özkan er ifølge pressemeddelelsen på ferie og vil tage stilling i sagen, når han er tilbage midt i august. Det er ikke lykkedes sn.dk at få en kommentar fra ham.