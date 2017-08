Seyit Ahmet Özkan bliver siddende i Ishøj Byråd som løsgænger resten af denne valgperiode og dropper derefter den politiske løbebane. Arkivfoto Foto: unknown

Dropper politik efter IS-udtalelser

Sydkysten - 01. august 2017 kl. 14:56 Af Petter Becker-Jostes

Seyit Ahmet Özkan, der er uønsket i den socialdemokratiske byrådsgruppe i Ishøj efter sine udtalelser om Islamisk Stat, dropper nu den politiske løbebane. Det skriver han i en mail til sn.dk.

- Jeg har besluttet og ønsker ikke at genopstille til kommende byrådsvalg, for hverken Socialdemokraterne eller for et andet parti eller lave min egen Ishøj-liste. Der bliver masser af fritid til familien i 2018 og frem, det glæder jeg mig til, skriver Seyit Ahmet Özkan i mailen.

Tirsdag formiddag udsendte Socialdemokratiet i Ishøj med borgmester Ole Bjørstorp i spidsen en pressemeddelelse, hvor de skrev, at de opfordrede Seyit Ahmet Özkan til at udtræde af den socialdemokratiske byrådsgruppe samt at trække sig kandidatlisten til det kommende kommunalvalg. Den opfordring har Seyit Ahmet Özkan nu altså valgt at følge. Han vil blive siddende i byrådet resten af denne valgperiode uden for S-gruppen, skriver han i mailen.

Seyit Ahmet Özkan har siddet i Ishøj Byråd ad flere omgange og for flere partier. Han blev suppleant på Fælleslisten mod Fremmedhad i 1989, og da spidskandidaten flyttede fra kommunen, kom han ind i byrådet i stedet for. Ved sit første møde i byrådsgruppen tilsluttede han sig SF og skiftede senere over til Socialdemokratiet.

- Jeg har i mange år været imod forskelsbehandling af mennesker uanset etnicitet og religiøst tilhørsforhold i mange sammenhænge, og det jeg vil fortsat gøre. Jeg har kontaktet det mosaiske samfund i Danmark d.23.7.2017 og har aftalt, at vi mødes efter min sommerferie. I snart 20 år har jeg brugt min tid i byrådet til at skabe gode resultater samt god stemning. I mange år har jeg bidraget med mange stemmer til Socialdemokratiet både til kommunalvalg, region -og folketingsvalg, tusind tak til alle borgere, som har bakket mig op i alle de mange år, skriver Seyit Ahmet Özkan i mailen.