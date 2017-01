Frisør Nurten Øzdemir (tv) og kosmetolog Alev Özer har netop åbnet butikken Beauty & Hair Lounge i Ishøj Bycenter. Foto: Anders Dall

Drømmen om at være selvstændig

Sydkysten - 10. januar 2017

Den 2. januar åbnede frisør Nurten Øzdemir og kosmetolog Alev Özer frisør- og skønhedsklinikken 'Beauty & Hair Lounge' i Ishøj Bycenter. Nurten Øzdemir har igennem ti år arbejdet i frisørsaloner på både Frederiksberg, i Greve og Hundige, men har været drevet af et ønske om selv at starte sin egen frisørsalon op på et tidspunkt, når muligheden bød sig.

- Mine børn er store nu, så nu kan jeg godt klare det, siger Nurten Øzdemir om at tage springet og åbne egen salon.

Sammen med veninde og kosmetolog Alev Özer begyndte hun i sommer at kigge på mulige steder, hvor der både var plads til en frisørsalon og en skønhedsklinik, og det sted fandt de i Ishøj Bycenter.

- Vi har kigget på forskellige centre, men det her passede godt. Der ligger kun en anden frisør i centret og ingen kosmetolog, siger Nurten og uddyber:

- Vi har begge to arbejdet mange år i vores fag, og det er vores drøm at være selvstændig. Vi er veninder, og vi ved, at vi godt kan arbejde sammen.

For Alev Özer startede drømmen om at være kosmetolog allerede som 15-årig. Modsat Nurten Øzdemir har hun allerede prøvet kræfter med at være selvstændig, da hun i et halvt år arbejdede som kosmetolog i Waves i Hundige.

- Siden jeg var 15 år, har jeg haft det sådan, at jeg ville være kosmetolog. Jeg synes, det er spændende at have med mennesker at gøre, og jeg vil gerne gøre en forskel. Det er sådan noget, jeg altid har villet. Jeg har haft et mål, og det har jeg nået, siger Alev Özer, der også har hentet erfaring som kosmetolog i klinikken Skin Differenz på Frederiksberg.

I øjeblikket er de tre frisører og en kosmetolog i 'Beauty & Hair Lounge', men efter sommerferien er det planen, at der også bliver tilknyttet en negletekniker.