Drenge røvede 29-årigs knallert

Lørdag klokken 23.11 fik en 29-årig mand frarøvet sin knallert på Landlyst Vænge i Ishøj. Manden kiggede ud af sit vindue og så, at knallerten ikke stod der, hvor han havde efterladt den. Han skyndte sig ud og fik øje på to ukendte gerningsmænd, der stod ved hans knallert. Manden råbte dem an, hvorefter den ene gerningsmand løb fra stedet, mens den anden gerningsmand forsøgte at køre væk på knallerten, men gled i græsset. Manden løb hen mod gerningsmanden ved knallerten, der pludseligt trak en kniv og bad manden om at holde sig væk. Gerningsmanden forlod stedet på mandens knallert.