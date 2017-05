Dømt for knivstikkeri: Syv maskerede mænd troppede op ved stationstorv

Efter at være blevet smidt ud fra Vestegnens Sunde Køkken på Vallensbæk Stationstorv kom syv maskerede mænd og stak indehaveren med en kniv. Foto: Kim Rasmussen

Sydkysten - 16. maj 2017 kl. 11:23 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 30-årig mand med relation til bandegrupperingen No Surrender har fået en dom på to år og tre måneders fængsel for et knivstikkeri på Vallensbæk Stationstorv tilbage i november sidste år. Tre andre unge mænd har desuden fået straffe på 10 måneders og et års fængsel. Det oplyser specialanklager ved Københavns Vestegns Politi, Morten Frederiksen, der førte sagen ved Retten i Glostrup.

Episoden fandt sted den 11. november sidste år lige efter frokost ved Vestegnens Sunde Køkken. Her havde to mænd været oppe at skændes med en anden gæst, og det endte med, at indehaveren af Vestegnens Sunde Køkken smed de to mænd ud. Det ville de to mænd tilsyneladende ikke finde sig i, for tre kvarter senere dukkede syv maskerede mænd, bevæbnet med en kølle og tre knive, op på Vestegnens Sunde Køkken for at "tage en snak" med indehaveren.

På overvågningsvideoen kan man se den ophidsede stemning parterne imellem, men det blev ikke ved snakken. Både indehaveren og dennes fætter, der tilfældigvis var på besøg den dag, endte nemlig med at blive stukket i maven med en kniv, ligesom de blev sparket, nikket en skalle og slået med køllen.

Retten i Glostrup idømte mandag den 30-årige hovedmand, Suleiman Osman Adan, en ubetinget fængselsdom på to og år tre måneders fængsel. Han blev for godt tre år siden idømt fængsel for at skyde efter en bil med en pistol på Brøndby Nord Vej. Her blev han prøveløsladt, ti måneder inden straffen var udstået, og disse ti måneder indgår nu som en del af straffen. Desuden fik han en betinget udvisning.

En 19-årig mand, der havde slået med køllen, blev idømt et års ubetinget fængsel. To unge på henholdsvis 22 og 23 år blev idømt ti måneders ubetinget fængsel. Alle blev dømt for at have begået volden i forening, og alle udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen med undtagelse af den 19-årige, som modtog dommen. To af de syv involverede kunne man ikke genkende på billederne, mens den sidste af de syv blev frifundet, fordi han ikke med sikkerhed kunne genkendes på billederne.

At de fire overhovedet kunne dømmes, skyldes ikke mindst den gode videovervågning på stationstorvet. Derfor opfordrer specialanklager Morten Frederiksen også folk til at investere i en ordentlig løsning, så man kan genkende gerningsmændene bagefter.

- Ofte vælger man den billige løsning, men det er spild af penge. Her var det nærmest biografkvalitet, og det har vi haft stor gavn af i forbindelse med efterforskningen, siger Morten Frederiksen.