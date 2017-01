Dømt for groft rocker-overfald

Dermed er i alt 11 personer blevet dømt i sagen, efter 10 mænd med relation til rockerklubben No Surrender fik mellem halvandet og et år og ni måneders fængsel i april sidste år. Ved overfaldet den 17. august 2015 blev to mænd opsøgt af en gruppe mænd, som overfaldt dem med adskillige knivstik og slag med forskellige former for slagvåben. Knivstikkene ramte bl.a. de to mænd i ryggen og nakken. Begge fik alvorlige skader, men var dog ikke i akut livsfare efter overfaldet.