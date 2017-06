Dobbelt indbrudsforsøg

To gange forsøgte en eller flere gerningsmænd i går at bryde ind i huse på Tunegårdsvænget. Indbrudsforsøgene skete i det ene tilfælde mellem klokken 8 og 15.45, i det andet tilfælde mellem klokken 8 og 19. I begge tilfælde prøvede gerningsmanden at komme ind ad hoveddøren, mens gerningsmanden i det ene tilfælde også prøvede at komme ind ad vinduerne til børneværelset, ligesom vedkommende prøvede at komme ind i skuret. Det lykkedes dog ikke i nogen af tilfældene, oplyser politiet.