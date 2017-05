Det 'gule' gadekær fylder fyrre

Se billedserie Siden 1978 har Alice og Torsten Lynge boet på Sættergården i det almene boligbyggeri Gadekæret i Ishøj med de gule betonvægge og det røde sadeltag. Året før flyttede de første beboere ind, og derfor kan Gadekæret i år fejre 40 års jubilæum, som beboerne markerer på lørdag. Foto: Anders Dall

Allerede inden det røde sadeltag lagde låg på de gule betonvægge på Sættergården, havde Alice og Torsten Lynge blikket rettet mod Gadekæret i Ishøj. Opførelsen af det almene boligbyggeri gav genlyd i nabokommunen Vallensbæk, hvor parret hørte om lejligheder i et, to eller tre etager med boliger på to til fem rum og egen have. Det scenarie kunne Alice og Torsten ikke få ud af hovedet. Særligt muligheden for at bo i en et-etages bolig med egen have. I 1977 så de en prøvebolig i Gadekæret, og året efter stod lejligheden på Sættergården 42 klar til indflytning.

- Det kunne ikke gå stærkt nok, husker Alice og Torsten om at flytte i stuelejlighed med have lige ude foran.

- Vi havde Henrik på tre og Pia i maven, så det vi glædede os allermest til var at lukke døren op, og så var ungerne ude i det fri. I Vallensbæk boede vi på en førstesal, hvor vi ikke var meget for at sende vores børn ned. Her var der have og legeplads med gyngestativ og sandkasse, fortæller de.

Siden de flyttede ind i september 1978, har Gadekæret været deres hjemstavn. De kender næsten hvert hjørne af boligområdets smalle gader, der kanter sig i labyrintiske gange rundt om det egentlige gadekær i midten.

- Da vi flyttede, tænkte vi, at her var et sted, hvor vi følte os tilpasse fra start. Livet har været godt her for os i Gadekæret, fortæller Torsten Lynge.

Sammen med sin kone er han blandt en håndfuld af beboere, der har boet i Gadekæret, siden lejlighederne blev opført i fire etaper, og hvor de første lejligheder blev udlejet i 1977. Netop derfor kan Gadekæret i år fejre 40 års jubilæum, som beboerne markerer med festligheder lørdag den 27. maj.

- Man kan blive lidt skræmt over, at man er 40 år ældre. Hvor bliver tiden af?, spørger Torsten.

Tingstedernes tid En af grundtankerne bag Gadekæret var ifølge Alice og Torsten, at beboerne skulle komme hinanden ved. Derfor blev Gadekæret bygget op i tingsteder, hvor man for hvert tingsted havde nogle rettigheder ligesom i små bylaug. Som et fællesskab i fællesskabet.

- Det blev lavet for, at folk skulle have et større fællesskab, men jeg tror på et tidspunkt, at det blev for meget. Det var ikke noget, der holdt i så mange år. Der var for meget udflytning, men vi havde et godt fællesskab heromkring, siger Torsten, som selv boede i tingsted nummer 12.

Alice finder et gammelt billede frem, hvor de spiller badminton og drikker kaffe på en bænk ude foran lejligheden.

- Det var i tingstedernes tid, siger hun og fortæller, at billedet er fra 1982.

De peger på, at den største udvikling i boligområdet formentlig har været, at man gik væk fra tankegangen med tingsteder og til at lave arrangementer for alle beboerne.

- I stedet for tingsteder laver man noget for hele bebyggelsen, og så kan man være med eller lade være, fortæller Torsten, inden Alice tager over:

- Der er bankospil en gang om måneden. Det er bare så hyggeligt. Hører du ikke et nummer, så skidt med det, så bliver det bare råbt op igen. Det drejer sig om at have det hyggeligt.

Alice tilføjer, at der også er beboere, der står for motionsgymnastik i hallen, andre arrangerer fastelavn, halloween og sankthans.

- Det er ildsjæle, der står for det. Der er også en billardklub, en jazzdag og et loppemarked en gang om året. Det her er for alle, siger Alice.

Hjemme bedst Alice og Torsten har aldrig overvejet at flytte fra Gadekæret. De fortæller, at deres børn har været glade for at gå i skole i Ishøj, og de føler, at de bor i en velfungerende kommune, som de med årene kun er blevet gladere for at bo i.

- Vi har aldrig haft tanken om at flytte herfra. Folk skifter hus hvert tredje eller fjerde år. Jeg fatter ikke tanken. Vi har følt, at det var her, vi skulle leve vores liv, siger Torsten.

- Vi glæder os over, at vi bor her hver dag. Vi tænker ikke på store ferier, vi vil hellere være i vores have, supplerer Alice.

De husker særligt, hvordan Gadekæret i vinteren 1978-1979 lå pakket ind i sne, og hvor varmemester Børge Jensen på sin Long John cykel trodsede meterhøje snedriver på vejene for at reparere en Redan vandvarmer, som var gået i stykker i lejligheden.

- Der var 11 grader i huset og en baby på et halvt år. Vi var nødt til at tænde for komfuret for at holde varmen. Han kæmpede sig gennem sneen, og fik fikset den. Det er en historie, man aldrig glemmer, siger Torsten.