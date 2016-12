En lille indsats, der kan gøre en stor forskel. De nyankomne flygtninge kan gennem Frivilliglageret få en god start.

Der mangler frivillige til Frivilliglageret

Sydkysten - 24. december 2016 kl. 15:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du tid til at hjælpe flygtninge på Frivilliglageret i Solrød Landsby to timer om måneden?

Som frivillig vil du være med til at give nyankomne flygtninge en god start i Solrød Kommune. Frivilliglageret er organiseret af det Frivillige Integrationsnetværk i Solrød Kommune, som støtter nytilkomne flygtninge med møbler og interiør.

Opgaverne på frivilliglageret vil typisk være at åbne og lukke lageret kl. 19 til 20.30 på torsdage, tage imod donationer, indsamlinger og svare på spørgsmål, hjælpe flygtninge med at finde ting, som de efterlyser, rydde op når lageret lukker samt køre med trailer. Det sidste er dog ikke et krav.

Frivilliglageret holder åbent hver torsdag klokken 19.00 til 20.30. Solrød Kommunes Frivilligkoordinator organiserer en online-vagtplan for tre måneder ad gangen, som du skriver dig på. Du bestemmer selv, hvor mange vagter du forpligter dig til i perioden og kan altid ændre din tilmelding. Dog forventer Frivilliglageret, at du som minimum forpligter dig til at tage én vagt om måneden.

I øjeblikket er der fem frivillige, som er fast tilknyttet Frivilliglageret. Derudover er der en lille gruppe, som blandt andet pakker donationer ud og fylder op på hylderne med mere. Den gruppe mødes uden for lagerets åbningstid. Frivilliglageret har også et lille cykelværksted, hvor donerede cykler bliver repareret og klargjort i åbningstiden. Derudover arbejder Frivilliglageret også på at åbne en lille cykelskole for voksne flygtninge, som gerne vil lære at cykle.

Vil du vide mere, så kontakt Frivilligkoordinator Nadia Krøjggaard Eriksen på mail: nke@solrod.dk eller telefon 2120 9774 for at høre mere om dine muligheder for at blive frivillig på Frivilliglageret.