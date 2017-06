Der er gang i Havdrup

Havdrup har vokseværk. Grundene ventes klar til den 1. september.

Sydkysten - 29. juni 2017

18 grunde i det attraktive Havdrup Vest sættes til salg ultimo juni, og allerede nu er interessen for grundene stor. Grundene sælges for lidt over 1 mio. kr. stykket og forventes at indbringe Solrød Kommune cirka 15 millioner kroner, når udgifter til markedsføring og byggemodning er modregnet salgsprisen.

- Området i Havdrup Vest er et af de sidste områder i Solrød Kommune, vi på nuværende tidspunkt har mulighed for at udstykke til boliggrunde, og det vil glæde mig at se boligerne skyde op i området. Havdrup er en ganske særlig by med en stærk identitet og mange kvaliteter, som jeg er sikker på, at de kommende boligejere i byen kommer til at se som et aktiv, siger borgmester Niels Hörup (V).

For at give flest mulige købere mulighed for at afgive bud vil budperioden vare cirka seks uger. Herefter sælges grundene efter først til mølle-princippet med fleksibel overtagelsesdato.

Solrød Kommune sørger for byggemodning, så der er mulighed for tilslutning til el, varme, vand og kloak og grundene forventes færdig 1. september, hvorefter de kan overtages af køber.