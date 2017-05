Demodag: Et skub med den usynlige hånd

Om man er til det ene eller det andet, har man mulighed for at finde ud af den 20. maj fra 11-13, når Solrød Cykelcenter holder demodag på elcykler. Her får cykelhandleren, der sidste år kunne fejre 40 års-jubilæum på strandvejen, besøg af en repræsentant fra firmaet Move-Easy, der importerer flere forskellige mærker inden for elcykler. Udover, at man kan få prøveture på de forskellige typer elcykler, vil han blandt andet komme ind på forskellen på en elcykel fra varehuset, der koster 6000 kroner, og så en tilsvarende cykel fra et af de kendte mærker, der kan koste tre gange så meget.