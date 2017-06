Daginstitution udvides for 25 mio.

Det er arkitektfirmaet BBP arkitekter A/S, der har vundet konkurrencen om projektforslaget til udvidelsen af daginstitutionen, som i alt kommer til at kunne rumme 72 vuggestuebørn og 132 børnehavebørn. Der bliver bygget en helt ny tilbygning til institutionen, som bygges sammen med de eksisterende lokaler. Tilbygningen er bygget op på den måde, at der bliver rum i rummene, så der kan skabes flere og varierede små og store børnefællesskaber i hverdagen. Institutionen kommer til at rumme et multifunktionsrum, som er placeret centralt, og som kan understøtte institutionens overordnede pædagogiske profil med idræt, leg og bevægelse på fineste vis. Rummet er desuden placeret og indrettet således, at der også er mulighed for, at det kan udnyttes af kommunens borgere uden for institutionens åbningstider. Institutionens gode legeplads for børnehaven bevares samtidig med, at der anlægges ny legeplads for vuggestuebørnene.