DSB vil ikke betale kompensation til pendlere

Med et periodekort vil det dog fortsat være muligt at benytte sig af andre strækninger for at nå til sit mål, for eksempel med Lille Syd via Roskilde eller med B-linjen fra Høje Taastrup. Desuden vil pendlere, der har købt periodekort, inden det blev bekendtgjort, at sporarbejdet ville blive forlænget, kunne få refunderet pengene for kortet.