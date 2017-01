Se billedserie I dagtimerne på hverdage kører linje A mellem Hundige/Solrød Strand og Farum, mens linje E kører mellem Køge og Hillerød. Illustration: DSB

DSB går tilbage til fremtiden i ny køreplan

Sydkysten - 24. januar 2017 kl. 15:51 Af Petter Becker-Jostes

Det bliver tilbage til fremtiden for S-togspendlerne på Køge Bugt-banen. For når DSB's nye køreplan træder i kraft den 30. januar, bliver det mere eller mindre en tilbagevenden til den køreplan, som togene også kørte efter i 2014.

Det betyder blandt andet færre tog om aftenen, hvor man går fra 10- til 20-minuttersdrift. Men mere vigtigt for pendlerne er det nok, at både linje A og E får nye endestationer. Således vil linje E fremover få endestation i Hillerød frem for Holte, mens linje A igen vil få endestation i Farum i stedet for Hillerød. På linje A vil togene fortsat skiftes til at køre fra og have endestation i henholdsvis Solrød Strand og Hundige.

- Vi har valgt en køreplan, der i højere grad tager højde for, at Banedanmark skal gennemføre det nødvendige vedligehold af skinnerne. Det skal gøres så smertefrit som muligt, siger informationschef i DSB, Tony Bispeskov.

Ved at køre færre tog om aftenen efter klokken 20 vil Banedanmark ifølge DSB ikke have lige så stort et behov for aflysninger og omlægninger som tidligere. Når Banedanmark arbejder på det ene spor, kan togene nemlig blive ledt over på det andet spor, hvor togene normalt kører i modsat retning. Ved at køre færre tog undgår man flaskehalse, hvor en enkelt forsinkelse kan få store konsekvenser.

Tony Bispeskov opfordrer pendlerne til allerede nu at tage et kig på de nye tider på Rejseplanen.

- Vi prøver at have faste minuttal for kunderne, men jeg vil råde folk til at tjekke, i hvilket omfang den nye køreplan får betydning for dem, siger informationschefen.

"Gør, hvad vi kan" Når det kommer til togenes rettidighed, udsteder DSB ingen garantier. Tony Bispeskov lover dog, at DSB vil gøre "alt, hvad de kan" for at lade togene overholde køreplanerne.

Samtidigt er der dog allerede sket store forbedringer siden sommerens kaotiske sporarbejde. Siden juli har rettigheden været støt stigende på strækningen Køge-Dybbølsbro, som er den strækning, DSB udbetaler rejsetidsgaranti efter.

Det er dog kun i december, at togene på denne strækning overholdt DSB's egen målsætning om, at 92,3 procent af S-togene skulle have en forsinkelse på mindre end tre minutter. Fra den 1.-20. januar har rettigheden igen fået et dyk ned til 90,4 procent, men her kan tallet nå at ændre sig - til det bedre eller værre - inden måneden er omme. På S-togsnettet som helhed ser rettidigheden dog bedre ud end på Køge Bugt-banen.

- Hvis vi ser på hele 2016, så er vi en lille smule oppe over målet for S-tog, siger Tony Bispeskov.