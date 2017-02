DM-vinder stolt af sin klub

En af Solrøds store profiler, Rasmus Fladberg, der ved DM for kort tid siden begik det kunststykke at vinde for andet år i træk, blot denne gang i en ny kategori, nemlig herredouble mod herresingle den første gang, var særdeles begejstret, efter at Solrød tog det første stik i den første kvartfinale mod Værløse ved at vinde 4-1 og dermed har et godt udgangspunkt inden anden kvartfinale 20. februar i Værløsehallerne.