Nuværende elever fra Greve Gymnasium blev inspireret af tidligere elever, da der blev afholdt elevcafé. Her fortalte de tidligere elever om deres vej gennem videregående uddannelser. Foto: Greve Gymnasium

Café videregående på Greve Gymnasium

Sydkysten - 16. februar 2017 kl. 12:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommende studenter fra Greve Gymnasium havde forleden eftermiddag mod sædvane mulighed for at gå på café på deres egen skole. Blandt caféens indbudte gæster var tidligere studenter fra Greve Gymnasium, som nu studerer på videregående uddannelser. Med stort engagement og positiv udstråling fortalte de om deres vej fra studentereksamen til drømmestudiet. Herudover blev der også tid til, at kommende og forhenværende studenter fra Greve kunne udveksle erfaringer om blandt andet gymnasiets betydning for overgangen.

Greve Gymnasium har nemlig en høj overgang til videregående uddannelser, viser tal fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet. Ifølge statistikken er især jura, medicin og økonomi i høj kurs blandt Greve-studenter, hvilket også sås illustreret i dagens panel af tidligere elever.

Clara Koczulab, som dimitterede fra Greve Gymnasium i 2012, kom direkte fra Panum-bygningen i København, hvor hun til dagligt læser medicin, mens Andreas Ring Andersen havde tykke bøger fra jurastudiet på Københavns Universitet med sig. Også Roskilde og Odense Universitet, og andre fag som biokemi, idræt, erhvervsøkonomi og sundhedsinformatik, var repræsenteret i panelet af tidligere elever på Greve Gymnasium. Sandra Deigaard Krogh var dog den, der skabte mest stilhed omkring sig, da hun fortalte om komplicerede kirurgiske instrumenter, som hun skulle lære at skære i dyr med på dyrlægestudiet.

Ved de runde caféborde var der rift om at stille spørgsmål til de tidligere elever. Flere af de nuværende elever ønskede især at få de tidligere studenter til at give råd med på vejen om et eventuelt sabbatår inden videregående uddannelse. Caféens gæstepanel kunne til det spørgsmål ikke give et entydigt svar, men bad i stedet de tilhørende om at lytte til sig selv og mærke på deres egen studieparathed, om det er verdenshavene eller drømmestudiet, der ville være det mest oplagte valg efter gymnasiet.

- Vi får jo hele tiden at vide, at vi skal gå tidligere i gang med en uddannelse, men jeg synes faktisk godt, et sabbatår kan begrundes som fornuftigt, hvis man derved samler erfaringer, der gør det mere sandsynligt for én at gennemføre en videregående uddannelse, argumenterede Sofia Hald fra panelet indledningsvist. Men samtidig var hun klar i budskabet til de fremmødte elever:

- Lad dig ikke rive med af hverken bekymringer eller magelighed: Kom i gang - det er super fedt at studere, rådgav den kommende molekylærbiolog de nuværende elever på Greve Gymnasium.

På et nysgerrigt spørgsmål om forskellen mellem gymnasium og universitet fra en nuværende elev på Greve Gymnasium svarede panelet af studerende fra videregående uddannelser med studenterbevis fra Greve ret entydigt: Behovet for selvdisciplin. På universitetet er der "ingen til at hanke op i dig udover dig selv", forklarede Andreas Ring Andersen og bad de tilhørende elever sende en venlig tanke til deres nuværende lærere på gymnasiet, som motiverer og skubber dem i den rigtige retning.

Cafeen er et led i Greve Gymnasiums forsøg på at styrke elevernes mod, lyst og vilje til at gå i gang med en videregående uddannelse efter gymnasiet. Om tiltaget siger skolens rektor Mette Trangbæk Hammer:

- Vi ved, at unge nogle gange helst lytter til andre unge. Derfor tror vi på, at caféen med dens indbyggede ung-til-ung-formidling er den helt rigtige vej at gå på det her område.

I alt har 443 elever fra Greve Gymnasium i 2015 søgt om optagelse på en videregående uddannelse, 216 på en lang videregående universitetsuddannelse, 153 på en mellemlang videregående professionsuddannelse og 64 på en kort videregående uddannelse på erhvervsakademi. Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT).