Butikstyve på spil i Ishøj og Brøndby

Mandag den 11. september klokken 16.55 blev to mænd på henholdsvis 30 og 38 år tilbageholdt for butikstyveri i et supermarked på Ishøj Lille Torv. Det skete efter en butiksdetektiv havde bemærket den ene mand gå ind i et prøverum med flere stykker tøj samt et par høretelefoner, mens den anden mand holdt øje. Butiksdetektiven så manden komme tomhændet ud fra prøverummet og standsede de to mænd, da de gik ud fra butikken, hvor det viste sig, at manden havde stjålet både tøj og høretelefoner. Det oplyser Københavns Vestegns Politi i døgnrapporten.