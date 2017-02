Brød pengeskab op

Lørdag den 4. februar modtog Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om et indbrud i en villa på Karlstrup Vestergade i Karlslunde. Efter at have opbrudt et køkkenvindue har gerningspersonen blandt andet brudt et pengeskab op og tømt smykkeæsker ud på gulvet, inden vedkommende smuttede ud af en bryggersdør.