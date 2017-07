Brikkerne på plads i Greve

Samtidig med, at der kommer flere spilcaféer, kommer der også flere spil. Og flere danske spil. Vi har bl.a. brætspilsdesignerne Ole Steiness (der netop har crowdfundet et spil for 3.5 mil. på Kickstarter), og Asger Sams Granerud (som er aktuel med Flamme Rouge - et cykelspil der er favorit til at vinde Guldbrikken). Et udtryk for, at selv om Danmark er et lille land, så er vi langt fremme med brætspils-udvikling. Man kan nærmest sige, at vi er en brætspilsnation.