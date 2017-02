Se billedserie - Vi har fået henvendelser på ?stoppet for dobbeltuddannelse,? og nu har vi kigget på, hvordan vi kan justere på den oprindelige aftale. Det er blevet seks år, fordi det stadig gør, at der kan bruges 308 mio. kroner om året fra uddannelse til nyt dagpengesystem. K vil arbejde for, at man selv kan betale for uddannelse inden de seks år, hvis man har råd, siger Brigitte Klintskov Jerkel om den justering af det såkaldte uddannelsesloft. Foto: Janus Spøhr

Send til din ven. X Artiklen: Brigittes nye hverdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brigittes nye hverdag

Sydkysten - 16. februar 2017 kl. 09:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brigitte Klintskov Jerkel smiler.

- Det er første gang, jeg skal være med til et pressemøde, så det bliver spændende, siger hun.

Klokken er 10.22, og hun trækker i den lune vinterfrakke. Egentlig skulle hun have været til møde med socialminister Mai Mercado, også fra Det Konservative Folkeparti, men som folketingsmedlem må man indstille sig på, at man aldrig kan forudsige morgendagen, forklarer Brigitte Klintskov Jerkel fra Greve, der den 10. januar fik opfyldt mange års drøm, da hun fik et af de eftertragtede 179 sæder i Folketingssalen.

Nu, om otte minutter, skal hun mødes med uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) samt ordførerne på området fra DF, S, V og LA. Her skal de forberede de sidste detaljer i den justering af det såkaldte uddannelsesloft, som blev indført inden nytår, og som har mødt stor kritik. Derfor har partierne bag lempet i kravene, så man nu på statens regning kan tage en anden uddannelse seks år efter, man er færdiguddannet.

- Så, nu kommer ministeren og ordførerne. Lad os høre, hvad de har at sige, når politisk analytiker på TV 2 Peter Lautrup Larsen at sige klokken 10.52, inden Brigitte og resten af politikerne bader sig i blitzlys, mens de åbner glasdøren ind til ministeriets presserum.

Personlig sejr

Mens Søren Pind forklarer, at aftalen nu er skåret ned til seks år for at bibeholde de penge, som aftalen oprindeligt frigjorde til forbedringer af dagpengesystemet, kigger Brigitte Klintskov Jerkel ned i sine papirer. For hende er det en god dag, for hun havde ikke erstattet Brian Mikkelsen i Folketinget, da aftalen blev indgået, og nu kan hun så fortælle, at Det Konservative Folkeparti er glade for at være med til at imødekomme kritikken.

Scenen er blot en af mange, der beskriver, hvordan det har været fra den ene dag til den anden at være ordfører for syv store områder for Folketingets mindste parti, der i meningsmålingerne står i stampe på mellem tre og fire procent af stemmerne.

Den seks mand store gruppe er den mindste i Folketinget, og derfor hviler der et stort ansvar på Brigitte Klintskov Jerkels skuldre. Det er hun helt bevidst om, og hun har valgt at fokusere på at sætte sig ind i nogle specielle områder først.

Gode udfordringer

- Det hele er vigtigt, men der skal prioriteres, hvad der er det allervigtigste. Jeg fokuserer meget på ældre-, sundheds-, og skoleområdet samt videregående uddannelser, siger hun med et smil, inden hun fortsætter:

- Det er umuligt at kaste sig lige meget over det hele.

Og områderne er store. Forud for en debat i Folketingssalen eller et samråd får hun udleveret et helt bundt papirer i en mappe af sin sekretær, der også holder styr på Brigittes kalender. Jo, det er en ny hverdag, der har ramt Greve-kvinden, og hun er glad for de nye udfordringer.

- Det er utroligt spændende og meget lærerige. Der er mange ting, jeg skal sætte mig ind i, siger Brigitte Klintskov Jerkel, inden hun tager til gruppemøde. Tilsyneladende holder mange af partierne møde på samme tid denne tirsdag middag. Dørene til gruppeværelserne går op konstant, mens politikerne går ind og ud fra møderne - nogle småløber, andre taler i telefon, mens Pia Kjærsgaard, Naser Khader og Lars Løkke Rasmussen er camoufleret af PET-vagter.

Som første skoledag

Da Brigitte fik udleveret adgangskortet til tinget og kunne skrive folketingspolitiker på cv'et den 10. januar, blev hun kastet direkte ud i det, andre medlemmer ofte venter i op til et halvt år på. På første arbejdsdag skulle hun stå på talerstolen og holde sin første ordførertale.

- Det har været en drøm at arbejde fuldtid med politik, og lige pludselig blev det virkeligt. Jeg tænkte, Gud, det er nu, jeg skal stå på den talerstol, som jeg ellers bare har set på tv. Det var overvældende, og jeg tænkte tilbage på eksamensbordet i 9. klasse med spændthed og en smule nervøsitet, siger hun, mens hun viser det indrammede papir med underskrifter og småpenge fra de tilstedeværende politikere den dag.

Kontoret er lige ved siden af Statsministeriet, og dermed går Lars Løkke Rasmussen flere gange dagligt forbi. Der er dog ikke meget tid til at nyde udsigten, for Brigitte Klintskov Jerkel har nok at se til.

- Jeg er lidt overrasket over, at man mange gange arbejder med meget korte tidsfrister. Ofte bliver vi spurgt, hvad vi siger til et forslag af en minister, ordfører eller ministerium. Det kan være svært, når man sidder med mange ordførerskaber. Der er ofte mange vedhæftede dokumenter, og vi skal ofte svare tilbage inden for få timer, forklarer Brigitte Klintskov Jerkel, der bruger gruppemøderne tirsdag, onsdag og torsdag til at informere partikollegaerne om, hvad hun har på programmet af politiske møder i løbet af ugen. Det er der, hun også får mulighed for at diskutere de små detaljer i partiets politik, som er svære at kende til udefra.

Inden vi forlader tinget igen, vender vi tilbage til der, hvor det hele startede. Det er nemlig langt fra første gang, at vi kommer til at se Brigitte Klintskov Jerkel være med til at stå side om side med politiske kollegaer for at præsentere et politisk udspil eller lov.

- Dels skal jeg stå for partiets politik på forskellige områder, men jeg skal også indgå aftaler, hvor det er bedst, hvis vi kan lave brede aftaler med kompromiser. Det er til størst mulig gavn for borgerne og Danmark, siger hun.

Klokken er 13.43, og nu skal hun forberede sig på møde og konference, som fortsætter resten af dagen indtil omkring klokken 19.

Spøhr