Tune Bridge har i den senere tid haft pæn medlemsfremgang, så der er nu blevet behov for flere borde i den tidligere tandklinik, hvor afdelingen i Tune IF holder til. Arkivfoto Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Bridgeskole et hit for ældre i Tune

Sydkysten - 28. december 2016 kl. 05:28 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En populær skole har givet tilgang i Tune IF.

- Vi kan glæde os over stadig flere medlemmer, og det har nok flere årsager. Den bridgeskole, som min kone Gurli holder, er blevet meget populær, og så har vi fået gode forhold, efter at vi er flyttet til den tidligere tandklinik på Skolegade 9A, siger udvalgsformand Jørgen Ypkendanz, Tune IF Bridge.

- På det seneste medlemsmøde mødte 25 for at høre nyt, og vi er nu nået op på 39 medlemmer. Det er primært pensionister, der har tid til at spille om eftermiddagen. Med til det stigende antal deltagere hører måske også den måde, vi driver det på. Vi lægger vægt på godt samvær. Det er vigtigt ikke at ødelægge samværet ved at kritisere makker eller modspiller. Ros er også meget mere givtigt. I bridge, som i andet samvær hører alvor og humor sammen, pointerer Jørgen Ypkendanz.

Der bliver nu spillet ved hele syv borde, så der er blevet behov for flere borde, og samtidig har Tune IF Bridge søgt om støtte til anskaffelse af bridgemate, så resultaterne bliver registreret elektronisk frem for manuelt.

To hold

Der er to hold: Mandag kl. 13.00-17.00 er for nybegyndere og let øvede, onsdag samme tid er for turneringshold.

- Vi ser meget gerne endnu flere udover pensionister, men det vil naturligvis kræve noget, hvis vi skal spille om aftenen, så folk kan komme efter arbejdstid, siger Jørgen Ypkendanz.

Brideafdelingen havde juleafslutning onsdag 14. december og begynder igen 4. januar 2017.