Borgmester tog første grab til ældreboliger

Sydkysten - 06. september 2017 kl. 15:07 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Niels Hörup (V) smed slipset, habitjakken og smøgede skjorteærmerne op tirsdag eftermiddag. Så var det tid til at tage det første "spadestik" med en gravko til flere ældreboliger og rehabiliteringspladser ved Christians Have i Solrød Strand.

Det gik faktisk helt fint for borgmesteren, der havde godt greb om at styre den store gravko, og efter en lille instruktion lykkedes det Niels Hörup at få en velvoksen grabfuld jord og græs med op. Sådan lød kommentarerne fra de omkringstående, som mente, at det gik så godt, så han da bare kunne fortsætte med at grave ud, så tidsplanen holdes, og de 32 nye ældreboliger og 24 rehabiliteringspladser kan stå klar til om halvandet år efter planen. Den nye bygning bliver placeret nord for Christians Haves to eksisterende fløje.

- Det er en stor dag i dag. Jeg starter dagen med at styre en gravko. Spøg til side. Vi har i dag taget første spadestik til vores nye Christians Have. Det er et ambitiøst og moderne plejecenter, som jo udelukkende bliver bygget af den glædelige årsag, at flere af os bliver ældre. Jeg er særligt stolt over, at den nye bygning går helt i tråd med den særlige ånd på Christians Have, nemlig det at have fokus på den enkelte borger, sagde Niels Hörup til de mange beboere, pårørende, personale med flere, der var mødt frem for at være med til at fejre, at der nu kommer flere ældreboliger.

Et fyrtårn

Stilen med Christians Have, der i den grad betragtes som borgernes hjem, fastholdes. Der er i dag 102 plejeboliger, hvor de 52 er ejet af Aleris, og de 50 pladser er kommunale. Med udbygningen kommer Christians Have op på 140 plejeboliger og 24 rehabiliteringspladser. Der er afsat 90 millioner kroner til de nye plejeboliger og rehabiliteringspladser, som forventes at være klar til indflytning ved udgangen af 2018. I alt kommer tilbygningen til at være 3.500 m2, og et byggeri af denne størrelse og ikke mindst kaliber kræver meget planlægning og arbejde. Det er således to og et halvt år siden, arbejdet med projektet så småt blev påbegyndt, og det er CC Contractor, som er totalentreprenør.

Claus Minds som repræsentant for totalentreprenøren CC Contractor fortalte, at det er første gang, at entreprenøren bygger i Solrød, og han havde kun ros til overs til Solrød Kommune for at være en meget erhvervsvenlig kommune. Han lovede de mange fremmødte, at firmaet ville gøre alt for at holde tidsplanen.

Christians Have Plejecenter er det eneste plejecenter i Danmark, der drives dels af kommunen, dels af en privat aktør, som Aleris er. Og den utraditionelle og succesfulde model er borgmesteren også meget stolt af.

- Mange skeler til vores særlige "Christians-Have-måde" at gøre tingene på. Vi er et fyrtårn, der tjener til inspiration for andre. Noget vi senest kunne se, da ældreminister Thyra Frank (LA) var på besøg tidligere på året. Og så må vi ikke glemme, at Christians Have er et smart byggeri både for de ældre og de ansatte med fokus på effektive arbejdsgange og minimering af spildtid, forklarede Niels Hörup.

Alle de fremmødte sluttede af med at fejre den spæde start på byggeriet med sandwiches og sodavand.