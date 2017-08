En opgørelse fra DSB til Solrød Kommune viser, at kundepunktligheden fra april 2016 til juli 2017 kun én måned har levet op til DSB?s interne retningslinjer for, hvor ofte toget skal komme til tiden.

Borgmester: Stram op på togdriften

Sydkysten - 28. august 2017 kl. 15:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det må kunne gøres bedre. Det er det helt overordnede budskab fra borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup (V), til adm. direktør for DSB, Flemming Jensen, når de to parter tirsdag den 29. august endnu en gang mødes for at diskutere togdriften på Køge Bugt banen.

Mødet er en del af en længerevarende dialog mellem Solrød Kommune og DSB omhandlende den ringe togdrift på strækningen mellem Køge og København, hvor pendlerne alt for ofte oplever, at togene fx er forsinkede, er alt for korte eller helt udebliver.

- Togdriften er ikke en kommunal opgave, den er et statsligt anliggende med DSB og Banedanmark som de to ansvarshavende parter, men som borgmester i Solrød kan jeg ikke sidde de mange frustrationer fra borgerne overhørig. Det er ikke første gang, jeg mødes med DSB om præcis de samme udfordringer, og jeg har tænkt mig at være vedholdende på borgernes vegne. Jeg har ikke tal på, hvor mange henvendelser jeg gennem tiden har modtaget vedrørende de dårlige pendlerforhold. Det er slet og ret urimeligt og samfundsøkonomisk langt fra bæredygtigt, siger Niels Hörup.

En opgørelse fra DSB til Solrød Kommune viser, at kundepunktligheden fra april 2016 til juli 2017 kun én måned har levet op til DSB's interne retningslinjer for, hvor ofte toget skal komme til tiden. Ansvaret for det ligger dels hos DSB, dels hos Banedanmark, der stiller skinnerne til rådighed for DSB's togdrift.

- Da jeg sidste år i november mødtes med DSB om præcis de samme udfordringer, var der en vis optimisme i forhold til fremtiden. Den optimisme har ikke båret frugt, det kan ses sort på hvidt ud af DSB's egen opgørelse, hvis vi på noget tidspunkt skulle have været i tvivl. Det har længe været på tide, at både DSB og Banedanmark sætter barren for deres service højere, siger Niels Hörup.